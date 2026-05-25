РФ завербувала майже 3 тисячі африканців на війну проти України

Станом на травень 2026 року Росія завербувала для війни проти України щонайменше 2965 громадян із 36 африканських країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістам директорка Департаменту Африки та регіональних африканських організацій МЗС України Любов Абравітова.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо про вербування

За словами дипломатки, африканці воюють або воювали у складі російської армії проти України.

"Ситуація доволі складна. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, станом на 1 травня 2026 року щонайменше 2965 громадян 36 африканських держав воюють або воювали у складі російської армії проти України", – заявила Абравітова.

Вона додала, що реальна кількість завербованих може бути більшою.

Серед основних країн, звідки РФ вербує людей, дипломатка назвала Кенію, Єгипет, Камерун, Гану, Нігерію та Уганду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія масово вербує африканців для війни проти України

Скільки іноземців планує залучити РФ

За словами представниці МЗС, у 2026 році російське командування планує залучити 18,5 тисячі іноземців.

"Динаміка є вкрай тривожною: на 2026 рік російське командування планує залучити 18500 іноземців. Росія використовує різні механізми вербування – від введення в оману обіцянками "безоплатних стипендій" до рекрутингу через релігійні структури", – повідомила Абравітова.

Читайте також: Кенія і Росія домовилися припинити вербування кенійців на війну проти України

Що каже українська сторона

У МЗС зазначають, що Україна працює з окремими країнами Африки для протидії вербуванню.

Як приклад Абравітова навела співпрацю з Ганою після візиту міністра закордонних справ цієї країни.

Водночас у Нігерії, попри значну кількість завербованих, за словами дипломатки, поки бракує системного політичного реагування.

У МЗС також вважають, що через масштабне вербування іноземців у багатьох країнах Африки починають інакше сприймати Росію.

"У багатьох країнах настає розуміння, що російська "друга армія світу" не може впоратися з Україною й потребує додаткових людських ресурсів", – заявила Абравітова.

Читайте: Кенія покарає своїх громадян за службу у збройних формуваннях РФ