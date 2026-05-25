РФ завербувала майже 3 тисячі африканців на війну проти України
Станом на травень 2026 року Росія завербувала для війни проти України щонайменше 2965 громадян із 36 африканських країн.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістам директорка Департаменту Африки та регіональних африканських організацій МЗС України Любов Абравітова.
Що відомо про вербування
За словами дипломатки, африканці воюють або воювали у складі російської армії проти України.
"Ситуація доволі складна. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, станом на 1 травня 2026 року щонайменше 2965 громадян 36 африканських держав воюють або воювали у складі російської армії проти України", – заявила Абравітова.
Вона додала, що реальна кількість завербованих може бути більшою.
Серед основних країн, звідки РФ вербує людей, дипломатка назвала Кенію, Єгипет, Камерун, Гану, Нігерію та Уганду.
Скільки іноземців планує залучити РФ
За словами представниці МЗС, у 2026 році російське командування планує залучити 18,5 тисячі іноземців.
"Динаміка є вкрай тривожною: на 2026 рік російське командування планує залучити 18500 іноземців. Росія використовує різні механізми вербування – від введення в оману обіцянками "безоплатних стипендій" до рекрутингу через релігійні структури", – повідомила Абравітова.
Що каже українська сторона
У МЗС зазначають, що Україна працює з окремими країнами Африки для протидії вербуванню.
Як приклад Абравітова навела співпрацю з Ганою після візиту міністра закордонних справ цієї країни.
Водночас у Нігерії, попри значну кількість завербованих, за словами дипломатки, поки бракує системного політичного реагування.
У МЗС також вважають, що через масштабне вербування іноземців у багатьох країнах Африки починають інакше сприймати Росію.
"У багатьох країнах настає розуміння, що російська "друга армія світу" не може впоратися з Україною й потребує додаткових людських ресурсів", – заявила Абравітова.
Вперше у своїй історії Росія намагається вести велику війну без повномасштабної мобілізації. Росія створила "воєнну економіку, але не воєнне суспільство", захищаючи більшість громадян від жертв, пов'язаних із війною, і, водночас, платячи добровольцям за участь у бойових діях.
Але така модель оплати, а не примусу росіян до війни, стає нестійкою. Якщо путін хоче продовжувати війну, масовий призов може зрештою стати неминучим", - пише Telegraph, і нагадує, що коли путін оголосив про часткову мобілізацію 300 000 чоловіків у вересні 2022 року після невдач Росії на полі бою, сотні тисяч людей втекли з країни.
Ширша мобілізація кардинально змінила б баланс війни, особливо враховуючи проблеми України з набором військ та значно меншу чисельність населення, вважає аналітик британського видання. Але це могло б спрацювати лише за умови, що Кремль скасує багато свобод, які росіяни здобули після розпаду Радянського Союзу: право вільно володіти активами, вибирати роботу та залишати країну.
Але попри те, що серед еліти та населення зростає невдоволення, більшість аналітиків вважають, що якщо реальна загроза режиму путіна все ж таки виникне, вона походитиме з його близького оточення, а не з вулиці.