УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
20736 відвідувачів онлайн
Новини Вербування Росією
348 12

РФ завербувала майже 3 тисячі африканців на війну проти України

У МЗС заявили про масштабне вербування іноземців російською армією

Станом на травень 2026 року Росія завербувала для війни проти України щонайменше 2965 громадян із 36 африканських країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістам директорка Департаменту Африки та регіональних африканських організацій МЗС України Любов Абравітова.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо про вербування

За словами дипломатки, африканці воюють або воювали у складі російської армії проти України.

"Ситуація доволі складна. За даними Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, станом на 1 травня 2026 року щонайменше 2965 громадян 36 африканських держав воюють або воювали у складі російської армії проти України", – заявила Абравітова.

Вона додала, що реальна кількість завербованих може бути більшою.

Серед основних країн, звідки РФ вербує людей, дипломатка назвала Кенію, Єгипет, Камерун, Гану, Нігерію та Уганду.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія масово вербує африканців для війни проти України

Скільки іноземців планує залучити РФ

За словами представниці МЗС, у 2026 році російське командування планує залучити 18,5 тисячі іноземців.

"Динаміка є вкрай тривожною: на 2026 рік російське командування планує залучити 18500 іноземців. Росія використовує різні механізми вербування – від введення в оману обіцянками "безоплатних стипендій" до рекрутингу через релігійні структури", – повідомила Абравітова.

Читайте також: Кенія і Росія домовилися припинити вербування кенійців на війну проти України

Що каже українська сторона

У МЗС зазначають, що Україна працює з окремими країнами Африки для протидії вербуванню.

Як приклад Абравітова навела співпрацю з Ганою після візиту міністра закордонних справ цієї країни.

Водночас у Нігерії, попри значну кількість завербованих, за словами дипломатки, поки бракує системного політичного реагування.

У МЗС також вважають, що через масштабне вербування іноземців у багатьох країнах Африки починають інакше сприймати Росію.

"У багатьох країнах настає розуміння, що російська "друга армія світу" не може впоратися з Україною й потребує додаткових людських ресурсів", – заявила Абравітова.

Читайте: Кенія покарає своїх громадян за службу у збройних формуваннях РФ

Африка (338) іноземець (425) росія (70138) вербування (302)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
а влада їм зерно і олію переправляє, ось і вдячність від нігерів
показати весь коментар
25.05.2026 16:03 Відповісти
+2
А скільки бангладешців воює на нашому боці? Бо чомусь всі навкруги триндять лише про трудову міграцію цих екзотичних персонажів, поки українці боронять рідну землю. Якщо справді хочуть до України - ласкаво просимо на фронт і до самої перемоги, а потім вже, хто виживе, можна буде й питання працевлаштування вирішувати
показати весь коментар
25.05.2026 16:20 Відповісти
+1
А ми чому не вербуємо?
показати весь коментар
25.05.2026 16:28 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
В полон найманців не брати. Що би іншим неповадно було.
показати весь коментар
25.05.2026 16:00 Відповісти
а влада їм зерно і олію переправляє, ось і вдячність від нігерів
показати весь коментар
25.05.2026 16:03 Відповісти
Платять гроші і ті йдуть.
Тут,в пріоритеті- перевести гроші на західні,чи арабські банки на особисті рахунки.
показати весь коментар
25.05.2026 16:04 Відповісти
BBC

Вперше у своїй історії Росія намагається вести велику війну без повномасштабної мобілізації. Росія створила "воєнну економіку, але не воєнне суспільство", захищаючи більшість громадян від жертв, пов'язаних із війною, і, водночас, платячи добровольцям за участь у бойових діях.

Але така модель оплати, а не примусу росіян до війни, стає нестійкою. Якщо путін хоче продовжувати війну, масовий призов може зрештою стати неминучим", - пише Telegraph, і нагадує, що коли путін оголосив про часткову мобілізацію 300 000 чоловіків у вересні 2022 року після невдач Росії на полі бою, сотні тисяч людей втекли з країни.

Ширша мобілізація кардинально змінила б баланс війни, особливо враховуючи проблеми України з набором військ та значно меншу чисельність населення, вважає аналітик британського видання. Але це могло б спрацювати лише за умови, що Кремль скасує багато свобод, які росіяни здобули після розпаду Радянського Союзу: право вільно володіти активами, вибирати роботу та залишати країну.
показати весь коментар
25.05.2026 16:07 Відповісти
"Протягом чотирьох років путін просив пересічних росіян терпіти війну, водночас значною мірою захищаючи їх від її витрат. Ця угода зараз руйнується. Кремль, можливо, більше не зможе вести війну за кордоном, не повертаючи Росію до примусового авторитаризму її радянського минулого", - пише Telegraph.
показати весь коментар
25.05.2026 16:08 Відповісти
"путін порушив один із неписаних соціальних договорів, що лежать в основі його правління з початку вторгнення в Україну: пересічні росіяни можуть значною мірою ігнорувати війну, поки повсякденне життя залишається стабільним", - зазначає Guardian.

Але попри те, що серед еліти та населення зростає невдоволення, більшість аналітиків вважають, що якщо реальна загроза режиму путіна все ж таки виникне, вона походитиме з його близького оточення, а не з вулиці.
показати весь коментар
25.05.2026 16:12 Відповісти
А скільки бангладешців воює на нашому боці? Бо чомусь всі навкруги триндять лише про трудову міграцію цих екзотичних персонажів, поки українці боронять рідну землю. Якщо справді хочуть до України - ласкаво просимо на фронт і до самої перемоги, а потім вже, хто виживе, можна буде й питання працевлаштування вирішувати
показати весь коментар
25.05.2026 16:20 Відповісти
Українські бездомні свинки ********** африканців.
показати весь коментар
25.05.2026 16:25 Відповісти
А ми чому не вербуємо?
показати весь коментар
25.05.2026 16:28 Відповісти
Бо за те що наймати вже давно вкрадено.
показати весь коментар
25.05.2026 16:41 Відповісти
***** боярою лікувати їдуть?
показати весь коментар
25.05.2026 16:47 Відповісти
Чтобы украинский чернозем соответствовал своему названию
показати весь коментар
25.05.2026 16:52 Відповісти
 
 