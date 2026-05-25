Україна запустила сайт StopRussianRecruiter.org для викриття російської системи вербування іноземців до армії РФ.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Що відомо про платформу

Сайт створили Координаційний штаб та Міністерство закордонних справ України.

На платформі публікуватимуть інформацію про схеми та масштаби вербування, географію роботи російських вербувальників, а також осіб, які працюють в інтересах РФ у різних країнах.

У Коордштабі заявили, що Росія активно залучає до війни громадян інших держав, зокрема трудових мігрантів, безробітних та представників соціально вразливих груп населення.

Для цього, за даними української сторони, використовують обман, психологічний тиск та фінансові маніпуляції.

Скільки іноземців воюють за РФ

За даними проєкту "Хочу жити", контракти з армією РФ уже підписали понад 28 тисяч іноземців із 48 країн світу.

Щонайменше 5149 із них загинули.

Також повідомляється, що в українському полоні перебувають сотні іноземців, які воювали на боці Росії.

Все. Вербування на Кацапії накрилось.
25.05.2026 18:02 Відповісти
Вербують московіти, нових орків на війну проти України, на заміну уже майже 2.000.000 оркам, які там здохли, з 2014 року!!
25.05.2026 18:14 Відповісти
І що? Що зміниться? Да нічого, викрили запустили показали що Педро Альфредо Гомес завербований рашкою з Перу ...іііі все.
25.05.2026 18:25 Відповісти
 
 