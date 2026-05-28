Українські військові взяли в полон іноземців майже з 50 країн, яких завербувала РФ

В українському полоні нині перебувають сотні іноземців із понад 48 країн світу, яких Росія залучила до війни проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявили у Міністерстві закордонних справ України.

Як Росія вербує іноземців

У МЗС повідомили, що для викриття російської системи вербування створили спеціальний ресурс stoprussianrecruiters.org.

На сайті публікують інформацію про географію роботи російських вербувальників, схеми залучення іноземців та людей, які працюють в інтересах Кремля в різних країнах світу.

У зовнішньополітичному відомстві наголосили, що Росія дедалі активніше залучає до війни громадян інших держав – трудових мігрантів, безробітних та представників соціально вразливих груп із країн Азії, Африки та Латинської Америки.

Для цього, за даними МЗС, використовують фінансові маніпуляції, психологічний тиск та обман.

Тисячі іноземців воюють за РФ

У межах державного проєкту Координаційного штабу "Хочу жить" уже вдалося встановити особи понад 28 тисяч іноземців, які підписали контракти зі збройними силами РФ.

За верифікованими даними, щонайменше 5149 із них уже загинули.

У МЗС заявили, що запуск нового проєкту має привернути увагу міжнародної спільноти, попередити потенційних жертв вербування та допомогти притягнути до відповідальності причетних до відправки людей на війну.

РФ вербує людей навіть через "русскіє дома"

Українська сторона наголошує, що Росія системно будує мережі вербування за кордоном.

Зокрема, правоохоронці нещодавно оголосили підозру міжнародному найманцю Давору Савичичу – громадянину Боснії і Герцеговини та РФ, який, за даними слідства, катував людей у Бучі та очолював загін "Волки".

Також, за даними України, Росія активно вербує людей у країнах Африки, використовуючи під виглядом працевлаштування агітацію до участі у війні.

Для цього Кремль застосовує навіть дипломатичні установи та культурні проєкти. Зокрема, нещодавно Росія відкрила так званий "русскій дом" у Республіці Того.

За даними української сторони, під виглядом гуманітарної та культурної діяльності там поширюють російську пропаганду та ведуть приховане вербування місцевого населення до лав армії РФ.

