МЗС і Коордштаб запустили інформаційний ресурс для викриття системи вербування Росією іноземців

Міністерство закордонних справ України спільно з Координаційним штабом з питань поводження з військоволоненими запустили інформаційний ресурс для викриття російської системи вербування іноземних громадян на війну проти України.

Деталі

Як зазначається, на сайті stoprussianrecruiters.org публікується інформація про схеми та масштаби вербування, географію діяльності російських вербувальників, а також осіб, які працюють в інтересах РФ у різних країнах світу.

Наголошується, що Росія дедалі активніше залучає до війни громадян інших держав: трудових мігрантів, безробітних, представників соціально вразливих верств населення з країн Азії, Африки та Латинської Америки. Для цього використовують обман, психологічний тиск та фінансові маніпуляції.

Іноземці в армії РФ

У межах проєкту Координаційного штабу "Хочу жить" вже встановлено особи понад 28 тисяч іноземців, які підписали контракт зі ЗС РФ. Щонайменше 5149 із них загинули. В українському полоні наразі перебувають сотні іноземців з понад 48 країн світу.

Завдання ресурсу

Повідомляється, що цей інформаційний ресурс дозволить:

попередити потенційних жертв російської вербувальної системи,

привернути увагу міжнародної спільноти,

сприяти притягненню до відповідальності осіб, які відправляють людей помирати у війні за інтереси Кремля.

