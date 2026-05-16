12 громадян Казахстану, які воювали на боці РФ, перебувають в українському полоні, - посольство країни

Консульський відділ посольства Республіки Казахстан в Україні має відомості про 12 громадян Казахстану, які перебувають у полоні на території України.

Про це повідомляє видання Fergana news, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, про це йдеться офіційній відповіді відомства на запит щодо узагальненої інформації про казахстанців, затриманих або таких, які перебувають під слідством у зоні бойових дій. За даними посольства, ці відомості ґрунтуються на інформації, наданій уповноваженим державним органом України.

Водночас консульський відділ уточнив, що не веде роздільного обліку військовополонених-казахстанців за категоріями.

Громадяни країн Центральної Азії

Варто нагадати, що раніше український державний проєкт "Хочу жить" повідомляв про 12 666 громадян країн Центральної Азії, які підписали контракти з Міністерством оборони Росії та беруть участь у війні проти України, причому з Казахстану було виявлено 2389 осіб. За даними цього ж проєкту, вже щонайменше 270 громадян Казахстану в цій війні загинули.

Також читайте: На Вовчанському напрямку прикордонники "Форпосту" взяли в полон громадянина Казахстану