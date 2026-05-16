12 громадян Казахстану, які воювали на боці РФ, перебувають в українському полоні, - посольство країни

Громадяни Казахстану в полоні в Україні

Консульський відділ посольства Республіки Казахстан в Україні має відомості про 12 громадян Казахстану, які перебувають у полоні на території України.

Про це повідомляє видання Fergana news, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

Як зазначається, про це йдеться офіційній відповіді відомства на запит щодо узагальненої інформації про казахстанців, затриманих або таких, які перебувають під слідством у зоні бойових дій. За даними посольства, ці відомості ґрунтуються на інформації, наданій уповноваженим державним органом України.

Водночас консульський відділ уточнив, що не веде роздільного обліку військовополонених-казахстанців за категоріями.

Також читайте: 25-річного чоловіка у Казахстані засудили до 6 років за участь у війні проти України

Громадяни країн Центральної Азії 

Варто нагадати, що раніше український державний проєкт "Хочу жить" повідомляв про 12 666 громадян країн Центральної Азії, які підписали контракти з Міністерством оборони Росії та беруть участь у війні проти України, причому з Казахстану було виявлено 2389 осіб. За даними цього ж проєкту, вже щонайменше 270 громадян Казахстану в цій війні загинули.

Також читайте: На Вовчанському напрямку прикордонники "Форпосту" взяли в полон громадянина Казахстану

це московити паспортоносці, казахи за нас
16.05.2026 23:44
Я теж думаю, що з цих 12 казахстанців нема ні одного казаха...
17.05.2026 00:19
Пусть судят по Украинским законам строго. Без обмена. После отсидки по Қазақстанскому закону. И так до конца жизни Пусть сидят в тюрьме. Слава Украине!
17.05.2026 08:08
І скільки ж казахів воюють за нас? Приблизно 0, чи трохи більше? А проти нас - більше 2000
Есть Қазақи которые воюют на Стороне Украины.их мало . Вы знаете что в росси живут много қазақов. И они как и другие народы росси служат в армии рф. Саратовские , оренбурские, омские, тюменские. В основном обрусевшие. Қазақстанских қазақов немного воющих на стороне рф. Есть руские , Украинцы, поляки Қазақстанский. Украинцы многие Қазақстанский тоже обрусевшие за Рассия. Процентов 70. Потому что советское воспитание и телевидение Рф. Слава Украине! Все будет Украина!
Є, чи нема серед тих етнічні казахи - не суть важливо. Бо, як мінімум в них є обидва паспорти, і кахахський, і касапський.
Там купа "гнидоття"... І казахи є, і "патомки целинникав"...
Сподіваюсь, наші не налажають, а зроблять фільми з тими "казахами" про умови "служби" в якості гарматного м'яса серед орків і поторгуються і з ******, і з Токаєвим про кратність цього обміного фонду.
не думаю що Токаєв буде сильно шуміти з приводу цих "громадян" - в Казахстані таким срок дають.

а нам треба робити їх обмін з кацапами, своїх вимінювати.

Пусть судят по Украинским законам строго. Без обмена. После отсидки по Қазақстанскому закону. И так до конца жизни Пусть сидят в тюрьме. Слава Украине!
Қазақи Қазақстана 90% поддерживают независимость Украины и осуждают агрессию. Желают Победу Украине! Украинцы думаю знают об этом. Слава Украине! Все будет Украина!
