12 граждан Казахстана, воевавших на стороне РФ, находятся в украинском плену, - посольство страны
Консульский отдел посольства Республики Казахстан в Украине располагает информацией о 12 гражданах Казахстана, находящихся в плену на территории Украины.
Об этом сообщает издание Fergana news, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, об этом говорится в официальном ответе ведомства на запрос об обобщенной информации о казахстанцах, задержанных или находящихся под следствием в зоне боевых действий. По данным посольства, эти сведения основаны на информации, предоставленной уполномоченным государственным органом Украины.
В то же время консульский отдел уточнил, что не ведет раздельного учета военнопленных-казахстанцев по категориям.
Граждане стран Центральной Азии
Стоит напомнить, что ранее украинский государственный проект "Хочу жить" сообщал о 12 666 гражданах стран Центральной Азии, которые подписали контракты с Министерством обороны России и участвуют в войне против Украины, причем из Казахстана было выявлено 2389 человек. По данным этого же проекта, уже по меньшей мере 270 граждан Казахстана погибли в этой войне.
