25-летнего мужчину в Казахстане приговорили к 6 годам за участие в войне против Украины
В Казахстане 25-летнего мужчину приговорили к 6 годам тюрьмы за участие в войне против Украины на стороне РФ.
Об этом пишет КазТАГ, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Речь идет о жителе Северо-Казахстанской области Евгении Люфте.
В феврале 2025 года мужчина отправился в РФ и подписал контракт с Минобороны РФ сроком на 1 год.
С февраля по апрель 2025 года он участвовал в боевых действиях против Украины. В апреле он получил минно-взрывное ранение, прошел лечение, после чего самовольно покинул воинскую часть и вернулся в Казахстан, где его задержали.
В суде подсудимый вину не признал, заявив, что считал себя гражданином Российской Федерации. Между тем, согласно приговору, российское гражданство он получил только 27 июня 2025 года, то есть после участия в войне.
