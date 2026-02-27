25-летнего мужчину в Казахстане приговорили к 6 годам за участие в войне против Украины

В Казахстане 25-летнего мужчину приговорили к 6 годам тюрьмы за участие в войне против Украины на стороне РФ.

Об этом пишет КазТАГ.

Что известно?

Речь идет о жителе Северо-Казахстанской области Евгении Люфте.

В феврале 2025 года мужчина отправился в РФ и подписал контракт с Минобороны РФ сроком на 1 год.

С февраля по апрель 2025 года он участвовал в боевых действиях против Украины. В апреле он получил минно-взрывное ранение, прошел лечение, после чего самовольно покинул воинскую часть и вернулся в Казахстан, где его задержали.

В суде подсудимый вину не признал, заявив, что считал себя гражданином Российской Федерации. Между тем, согласно приговору, российское гражданство он получил только 27 июня 2025 года, то есть после участия в войне.

