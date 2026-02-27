РУС
25-летнего мужчину в Казахстане приговорили к 6 годам за участие в войне против Украины

В Казахстане мужчину приговорили к 6 годам за участие в войне против Украины

В Казахстане 25-летнего мужчину приговорили к 6 годам тюрьмы за участие в войне против Украины на стороне РФ.

Об этом пишет КазТАГ, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Речь идет о жителе Северо-Казахстанской области Евгении Люфте. 

В феврале 2025 года мужчина отправился в РФ и подписал контракт с Минобороны РФ сроком на 1 год.

Читайте также: США не устанавливали конкретные дедлайны для завершения войны РФ против Украины, - Буданов

С февраля по апрель 2025 года он участвовал в боевых действиях против Украины. В апреле он получил минно-взрывное ранение, прошел лечение, после чего самовольно покинул воинскую часть и вернулся в Казахстан, где его задержали.

В суде подсудимый вину не признал, заявив, что считал себя гражданином Российской Федерации. Между тем, согласно приговору, российское гражданство он получил только 27 июня 2025 года, то есть после участия в войне.

Читайте также: Казахстан перекрывает россиянам возможности отмывать средства и обходить санкции, - ЦПД

Алга Казакстан!
27.02.2026 08:17 Ответить
"Люфт" - німецький манкурт.
27.02.2026 08:30 Ответить
От-от... У 90-ті німці масово чкурнули з Казахстану, і Росії, в Німеччину. Щоправда, дехто так і залишився "русским" в душі. А цей так і "приріс", на засланні...
27.02.2026 09:01 Ответить
нажаль ні на мою думку та базуясь на спілкуванях такіх істот з нас десь 98 відсотків ...Це мій особістий біль ...ганьба
27.02.2026 09:30 Ответить
Молодцы казахи. Дают то одному пососать, то другому. И все борются за их любовь.
27.02.2026 08:56 Ответить
Такі самі Люфти після переїзду до Фатерлянду продовжують там носити рялянські пілотки на мітингах.
27.02.2026 08:59 Ответить
Меня удивляет почему за любовь узбеков и таджиков никто не борется. Чому казахи такие особенные?
27.02.2026 09:06 Ответить
Є приклади не любові?
27.02.2026 09:22 Ответить
Черговий сруськай казах з кріпосних кабаєвої чи крівоногіх????
27.02.2026 10:41 Ответить
 
 