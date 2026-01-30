Казахстан перекрывает россиянам возможности отмывать средства и обходить санкции с помощью казахстанских банков.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил об отмывании примерно $14 миллиардов из "соседней страны" через один из банков Казахстана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

И хотя Токаев прямо Россию не назвал, в РФ хорошо поняли, какую именно страну имел в виду глава Казахстана.

Это обвинение прозвучало на фоне ужесточения ограничений для россиян, которые массово используют казахстанские банки для обхода санкций и отмывания средств. С недавнего времени в Казахстане запретили удаленно выдавать идентификационные номера нерезидентам, большинство из которых россияне, ввели обязательную биометрию, ежемесячную идентификацию, установили лимиты и т. д.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Казахстан, не разрывая формально союзнические отношения с РФ, системно работает над уменьшением российского влияния и экономической зависимости от РФ.

Несмотря на все заявления пропаганды о росте роли РФ в многополярном мире, на самом деле из-за войны против Украины Кремль только теряет влияние на постсоветском пространстве, - пишут в Центре противодействия дезинформации.

