РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8664 посетителя онлайн
Новости Санкции против России
2 010 8

Казахстан перекрывает россиянам возможности отмывать средства и обходить санкции, - ЦПД

Кремль продолжает терять влияние в Казахстане

Казахстан перекрывает россиянам возможности отмывать средства и обходить санкции с помощью казахстанских банков.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил об отмывании примерно $14 миллиардов из "соседней страны" через один из банков Казахстана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

И хотя Токаев прямо Россию не назвал, в РФ хорошо поняли, какую именно страну имел в виду глава Казахстана.

Это обвинение прозвучало на фоне ужесточения ограничений для россиян, которые массово используют казахстанские банки для обхода санкций и отмывания средств. С недавнего времени в Казахстане запретили удаленно выдавать идентификационные номера нерезидентам, большинство из которых россияне, ввели обязательную биометрию, ежемесячную идентификацию, установили лимиты и т. д.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Казахстан, не разрывая формально союзнические отношения с РФ, системно работает над уменьшением российского влияния и экономической зависимости от РФ.

Несмотря на все заявления пропаганды о росте роли РФ в многополярном мире, на самом деле из-за войны против Украины Кремль только теряет влияние на постсоветском пространстве, - пишут в Центре противодействия дезинформации.

Читайте также: Из-за войны и санкций Кремль стремительно опустошает "заначку" России, - ЦПД

Автор: 

Казахстан (783) россия (97394) влияние (42) Токаев Касим-Жомарт (68) Центр противодействия дезинформации (216)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Такі от "друзі" у *****. Від наших "партнерів" не далеко пішли.
показать весь комментарий
30.01.2026 17:00 Ответить
Та не вірю. Руські і казахи - браття навєк.
показать весь комментарий
30.01.2026 17:02 Ответить
Зараз "китайці і казахи браття навєк" а тому нєхрєн в китайському домініоні схемки прокручувать без погодження і не відстебнувши "долю малую" до Пекіну 🤬
показать весь комментарий
30.01.2026 17:10 Ответить
І в Казахстані русофобія. Нікуди бідному кацапу податися)
Нехай відмивають кошти у москві-ріці
показать весь комментарий
30.01.2026 17:11 Ответить
запізно пити Боржомі як нирки відпали, зараз вже Трамп почне санкції знімати
показать весь комментарий
30.01.2026 17:14 Ответить
Лиш закінчать з Україною,то займуться казахами(Але залежить як закінчать,чи може закінчаться)
показать весь комментарий
30.01.2026 17:15 Ответить
Не радійте. Просто Токаєв вимагає своєї долі! Як отримає "належну" частку - заткне "хлібало"....він не на багато краще виродка лукашенко...через той Казахстан запчастин та зброї у рф йде стільки,що на 3 війни буде досить....орда й ..на!!
показать весь комментарий
30.01.2026 17:52 Ответить
Казахстанька вата дрочить на Китай...раша лайно, Эвропа хэрня...а Китай це все
показать весь комментарий
30.01.2026 18:38 Ответить
 
 