Казахстан перекриває росіянам можливості відмивати кошти та обходити санкції, - ЦПД

Казахстан перекриває росіянам можливості відмивати кошти та обходити санкції за допомогою казахстанських банків.

Президент Касим-Жомарт Токаєв заявив про відмивання приблизно $14 мільярдів із "сусідньої країни" через один з банків Казахстану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

І хоча Токаєв прямо Росію не назвав, у РФ добре зрозуміли, яку саме країну мав на увазі Глава Казахстану.

Це звинувачення прозвучало на тлі посилення обмежень для росіян, які масово використовують казахстанські банки для обходу санкцій та відмивання коштів. Віднедавна в Казахстані заборонили віддалено видавати ідентифікаційні номери нерезидентам, більшість з яких росіяни, запровадили обов’язкову біометрію, щомісячну ідентифікацію, встановили ліміти тощо.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Казахстан, не розриваючи формально союзницькі відносини з РФ, системно працює над зменшенням російського впливу та економічної залежності від РФ.

Попри всі заяви пропаганди про зростання ролі РФ у багатополярному світі, насправді через війну проти України Кремль лише втрачає вплив на пострадянському просторі, - пишуть у Центрі протидії дезінформації.

Також читайте: Через війну і санкції Кремль стрімко спустошує "заначку" Росії, - ЦПД