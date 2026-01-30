Казахстан перекриває росіянам можливості відмивати кошти та обходити санкції, - ЦПД

Кремль продовжує втрачати вплив у Казахстані

Казахстан перекриває росіянам можливості відмивати кошти та обходити санкції за допомогою казахстанських банків.

Президент Касим-Жомарт Токаєв заявив про відмивання приблизно $14 мільярдів із "сусідньої країни" через один з банків Казахстану.

Подробиці

І хоча Токаєв прямо Росію не назвав, у РФ добре зрозуміли, яку саме країну мав на увазі Глава Казахстану.

Це звинувачення прозвучало на тлі посилення обмежень для росіян, які масово використовують казахстанські банки для обходу санкцій та відмивання коштів. Віднедавна в Казахстані заборонили віддалено видавати ідентифікаційні номери нерезидентам, більшість з яких росіяни, запровадили обов’язкову біометрію, щомісячну ідентифікацію, встановили ліміти тощо.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Казахстан, не розриваючи формально союзницькі відносини з РФ, системно працює над зменшенням російського впливу та економічної залежності від РФ.

Попри всі заяви пропаганди про зростання ролі РФ у багатополярному світі, насправді через війну проти України Кремль лише втрачає вплив на пострадянському просторі, - пишуть у Центрі протидії дезінформації.

Такі от "друзі" у *****. Від наших "партнерів" не далеко пішли.
30.01.2026 17:00 Відповісти
Та не вірю. Руські і казахи - браття навєк.
30.01.2026 17:02 Відповісти
Зараз "китайці і казахи браття навєк" а тому нєхрєн в китайському домініоні схемки прокручувать без погодження і не відстебнувши "долю малую" до Пекіну 🤬
30.01.2026 17:10 Відповісти
І в Казахстані русофобія. Нікуди бідному кацапу податися)
Нехай відмивають кошти у москві-ріці
30.01.2026 17:11 Відповісти
запізно пити Боржомі як нирки відпали, зараз вже Трамп почне санкції знімати
30.01.2026 17:14 Відповісти
Лиш закінчать з Україною,то займуться казахами(Але залежить як закінчать,чи може закінчаться)
30.01.2026 17:15 Відповісти
Не радійте. Просто Токаєв вимагає своєї долі! Як отримає "належну" частку - заткне "хлібало"....він не на багато краще виродка лукашенко...через той Казахстан запчастин та зброї у рф йде стільки,що на 3 війни буде досить....орда й ..на!!
30.01.2026 17:52 Відповісти
Казахстанька вата дрочить на Китай...раша лайно, Эвропа хэрня...а Китай це все
30.01.2026 18:38 Відповісти
 
 