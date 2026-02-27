25-річного чоловіка у Казахстані засудили до 6 років за участь у війні проти України

У Казахстані 25-річного чоловіка засудили до 6 років тюрми за участь у війні проти України на боці РФ.

Про це пише КазТАГ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Йдеться про жителя Північно-Казахстанської області Євгенія Люфта.

У лютому 2025 року чоловік вирушив до РФ та підписав контракт із Міноборони РФ строком на 1 рік.

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З лютого до квітня 2025 року він брав участь у бойових діях проти України. У квітні він дістав мінно-вибухове поранення, пройшов лікування, після чого самовільно залишив військову частину та повернувся до Казахстану, де його затримали.

У суді підсудний вину не визнав, заявивши, що вважав себе громадянином Російської Федерації. Тим часом, згідно з вироком, російське громадянство він отримав лише 27 червня 2025 року, тобто після участі у війні.

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