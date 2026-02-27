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Новини Іноземні найманці в армії РФ
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25-річного чоловіка у Казахстані засудили до 6 років за участь у війні проти України

У Казахстані чоловіка засудили до 6 років за участь у війні проти України

У Казахстані 25-річного чоловіка засудили до 6 років тюрми за участь у війні проти України на боці РФ.

Про це пише КазТАГ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Йдеться про жителя Північно-Казахстанської області Євгенія Люфта. 

У лютому 2025 року чоловік вирушив до РФ та підписав контракт із Міноборони РФ строком на 1 рік.

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З лютого до квітня 2025 року він брав участь у бойових діях проти України. У квітні він дістав мінно-вибухове поранення, пройшов лікування, після чого самовільно залишив військову частину та повернувся до Казахстану, де його затримали.

У суді підсудний вину не визнав, заявивши, що вважав себе громадянином Російської Федерації. Тим часом, згідно з вироком, російське громадянство він отримав лише 27 червня 2025 року, тобто після участі у війні.

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Автор: 

армія рф (21189) Казахстан (903) вирок (1192) війна в Україні (8460)
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Алга Казакстан!
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27.02.2026 08:17 Відповісти
"Люфт" - німецький манкурт.
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27.02.2026 08:30 Відповісти
От-от... У 90-ті німці масово чкурнули з Казахстану, і Росії, в Німеччину. Щоправда, дехто так і залишився "русским" в душі. А цей так і "приріс", на засланні...
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27.02.2026 09:01 Відповісти
нажаль ні на мою думку та базуясь на спілкуванях такіх істот з нас десь 98 відсотків ...Це мій особістий біль ...ганьба
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27.02.2026 09:30 Відповісти
Молодцы казахи. Дают то одному пососать, то другому. И все борются за их любовь.
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27.02.2026 08:56 Відповісти
Такі самі Люфти після переїзду до Фатерлянду продовжують там носити рялянські пілотки на мітингах.
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27.02.2026 08:59 Відповісти
Меня удивляет почему за любовь узбеков и таджиков никто не борется. Чому казахи такие особенные?
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27.02.2026 09:06 Відповісти
Є приклади не любові?
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27.02.2026 09:22 Відповісти
Черговий сруськай казах з кріпосних кабаєвої чи крівоногіх????
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27.02.2026 10:41 Відповісти
 
 