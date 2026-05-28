УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13293 відвідувача онлайн
Новини Фото Африканські найманці армії РФ Іноземні найманці в армії РФ
2 948 13

У Харківській області ліквідовано іноземного найманця армії РФ з Нігерії, - ГУР. ФОТО

Сили оборони ліквідували найманця з Нігерії, який воював на боці російської армії в Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"У бою з Силами оборони України на Харківщині, поблизу населеного пункту Графське, був ліквідований Айебусіва Олабоде Віктор (Ayebusiwa Olabode Victor), 28.04.1992 р.н. Найманець мешкав у містечку Ілутітун, штат Ондо", - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що історія ліквідованого найманця типова для всіх завербованих: обман, обіцянки "легких грошей", тижневе навчання, відправка на фронт і швидка загибель.

"Показово, що Айебусіва Олабоде Віктор підписав контракт наприкінці лютого 2026 року - всього через тиждень після того, як 15 лютого МЗС Нігерії офіційно висловило серйозне занепокоєння щодо випадків незаконного вербування нігерійських громадян для участі в іноземних збройних конфліктах", - додали у ГУР.

Ця заява пролунала після того, як 12 лютого ГУР поінформувало світ про долю двох нігерійських громадян — Хамзата Казіна Калаволе і Мбаху Стівена Удоку.

Російський посол у Нігерії Андрій Подьолишев цинічно заперечив причетність Кремля до незаконного вербування.

"Втім, офіційна московська пропаганда розповідає іншу історію. Наближений до Міністерства оборони РФ z-пропагандист Михайло Звінчук на каналі одного з головних рупорів Кремля - Володимира Соловйова - публічно описав схему вербування людей для війни проти України", - зазначили в ГУР.

Росія вербує африканців через фейкові вакансії

У  ГУР МО України заявили, що російські посередники використовують соціальні мережі Facebook і WhatsApp для вербування громадян африканських країн під виглядом пропозицій роботи.

За даними розвідки, потенційним жертвам обіцяють працевлаштування, оформлюють візи та купують квитки до Росії. Після прибуття до Москви у них забирають паспорти нібито для оформлення документів, після чого люди опиняються без засобів існування та можливості повернутися додому.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Перу розслідують вербування Росією громадян на війну

"Людину ставлять перед вибором: депортація з боргами, ув'язнення - або контракт з окупаційною армією, зміст якого вона нерідко навіть не розуміє через мовний бар'єр", - зазначили в ГУР.

Масштаби вербування

У розвідці повідомили, що щонайменше 215 громадян Нігерії вже підписали контракти з Міністерством оборони РФ, а частина з них загинула або вважається зниклою безвісти.

Також у ГУР наголосили, що загальна кількість іноземців, залучених до російської армії, перевищує десятки тисяч осіб.

У розвідці закликали громадян африканських країн уникати російських вербувальних схем і повідомляти про такі випадки через спеціальні канали проєкту "Хочу жить".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 12 громадян Казахстану, які воювали на боці РФ, перебувають в українському полоні, - посольство країни

ГУР: Росія вербує африканців через фейкові вакансії
ГУР: Росія вербує африканців через фейкові вакансії
ГУР: Росія вербує африканців через фейкові вакансії

Автор: 

Нігерія (62) найманці рф (2063) ГУР (887)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
Подаруйте фотографію рідним ДЛБЙБа... На ній він показує те, від чого помре, незадовго після того, як була зроблена ця фотографія...
показати весь коментар
28.05.2026 13:09 Відповісти
+9
Ще один ноусер
показати весь коментар
28.05.2026 12:56 Відповісти
+9
********* ********...ніх...я собі...
показати весь коментар
28.05.2026 12:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ще один ноусер
показати весь коментар
28.05.2026 12:56 Відповісти
Йому були потрібні гроші на лікування батька, коли той впав з кокосовї пальми і зламав собі хвоста.
показати весь коментар
28.05.2026 13:20 Відповісти
********* ********...ніх...я собі...
показати весь коментар
28.05.2026 12:59 Відповісти
Подаруйте фотографію рідним ДЛБЙБа... На ній він показує те, від чого помре, незадовго після того, як була зроблена ця фотографія...
показати весь коментар
28.05.2026 13:09 Відповісти
розуміти, що поїздка до росії дорівнює смерті, або у кращому випадку тюрмі, африканські тубільці почнуть тільки років через десять. Але це не точно. Може через двадцять.
показати весь коментар
28.05.2026 13:16 Відповісти
"Ни за шо, ни про шо ,замочили"(с). Ай-яй...
показати весь коментар
28.05.2026 13:17 Відповісти
показати весь коментар
28.05.2026 13:19 Відповісти
Здох, та й здох, чи й не новина! Таких найманців у кацапів ще багато! Бажаю щоб всі подохли!
показати весь коментар
28.05.2026 13:22 Відповісти
шоколадний заєц - ласковий мєрZавєц ... .... і оченята обкурені навіть в паSпорті ....
показати весь коментар
28.05.2026 13:29 Відповісти
Дуже далеко він за своєю смертю поїхав.
показати весь коментар
28.05.2026 13:41 Відповісти
Питається,і чому цьому черговому "шоколадному зайцю" вдома не сиділося?! Кривавих кацапських рублів захотілося?! Отримав...
показати весь коментар
28.05.2026 14:40 Відповісти
чорномазий, для удобрення українських чорноземів...
показати весь коментар
28.05.2026 14:57 Відповісти
Для шоколадних найманців раші треба видавать білі мішки, щоб відрізнялись.
показати весь коментар
28.05.2026 17:48 Відповісти
 
 