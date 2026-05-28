У Харківській області ліквідовано іноземного найманця армії РФ з Нігерії, - ГУР. ФОТО

Сили оборони ліквідували найманця з Нігерії, який воював на боці російської армії в Харківській області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО.

"У бою з Силами оборони України на Харківщині, поблизу населеного пункту Графське, був ліквідований Айебусіва Олабоде Віктор (Ayebusiwa Olabode Victor), 28.04.1992 р.н. Найманець мешкав у містечку Ілутітун, штат Ондо", - йдеться в повідомленні.

У розвідці зазначають, що історія ліквідованого найманця типова для всіх завербованих: обман, обіцянки "легких грошей", тижневе навчання, відправка на фронт і швидка загибель.

"Показово, що Айебусіва Олабоде Віктор підписав контракт наприкінці лютого 2026 року - всього через тиждень після того, як 15 лютого МЗС Нігерії офіційно висловило серйозне занепокоєння щодо випадків незаконного вербування нігерійських громадян для участі в іноземних збройних конфліктах", - додали у ГУР.

Ця заява пролунала після того, як 12 лютого ГУР поінформувало світ про долю двох нігерійських громадян — Хамзата Казіна Калаволе і Мбаху Стівена Удоку.

Російський посол у Нігерії Андрій Подьолишев цинічно заперечив причетність Кремля до незаконного вербування.

"Втім, офіційна московська пропаганда розповідає іншу історію. Наближений до Міністерства оборони РФ z-пропагандист Михайло Звінчук на каналі одного з головних рупорів Кремля - Володимира Соловйова - публічно описав схему вербування людей для війни проти України", - зазначили в ГУР.

Росія вербує африканців через фейкові вакансії

У ГУР МО України заявили, що російські посередники використовують соціальні мережі Facebook і WhatsApp для вербування громадян африканських країн під виглядом пропозицій роботи.

За даними розвідки, потенційним жертвам обіцяють працевлаштування, оформлюють візи та купують квитки до Росії. Після прибуття до Москви у них забирають паспорти нібито для оформлення документів, після чого люди опиняються без засобів існування та можливості повернутися додому.

"Людину ставлять перед вибором: депортація з боргами, ув'язнення - або контракт з окупаційною армією, зміст якого вона нерідко навіть не розуміє через мовний бар'єр", - зазначили в ГУР.

Масштаби вербування

У розвідці повідомили, що щонайменше 215 громадян Нігерії вже підписали контракти з Міністерством оборони РФ, а частина з них загинула або вважається зниклою безвісти.

Також у ГУР наголосили, що загальна кількість іноземців, залучених до російської армії, перевищує десятки тисяч осіб.

У розвідці закликали громадян африканських країн уникати російських вербувальних схем і повідомляти про такі випадки через спеціальні канали проєкту "Хочу жить".

