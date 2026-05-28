На Харьковщине ликвидирован иностранный наемник армии РФ из Нигерии, - ГУР. ФОТО

Силы обороны уничтожили наемника из Нигерии, который воевал на стороне российской армии в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО.

"В бою с Силами обороны Украины в Харьковской области, вблизи населенного пункта Графское, был ликвидирован Айебусива Олабоде Виктор (Ayebusiwa Olabode Victor), 28.04.1992 г.р. Наемник проживал в городке Илутитун, штат Ондо", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что история ликвидированного наемника типична для всех завербованных: обман, обещания "легких денег", недельное обучение, отправка на фронт и быстрая гибель.

"Показательно, что Айебусива Олабоде Виктор подписал контракт в конце февраля 2026 года - всего через неделю после того, как 15 февраля МИД Нигерии официально выразил серьезную обеспокоенность случаями незаконной вербовки нигерийских граждан для участия в иностранных вооруженных конфликтах", - добавили в ГУР.

Это заявление прозвучало после того, как 12 февраля ГУР проинформировало мир о судьбе двух нигерийских граждан - Хамзата Казина Калаволе и Мбаху Стивена Удоку.

Российский посол в Нигерии Андрей Подьолишев цинично опроверг причастность Кремля к незаконной вербовке.

"Впрочем, официальная московская пропаганда рассказывает другую историю. Приближенный к Министерству обороны РФ пропагандист Михаил Звинчук на канале одного из главных рупоров Кремля - Владимира Соловьева — публично описал схему вербовки людей для войны против Украины", - отметили в ГУР.

Россия вербует африканцев через фейковые вакансии

В ГУР МО Украины заявили, что российские посредники используют социальные сети Facebook и WhatsApp для вербовки граждан африканских стран под видом предложений работы.

По данным разведки, потенциальным жертвам обещают трудоустройство, оформляют визы и покупают билеты в Россию. По прибытии в Москву у них забирают паспорта якобы для оформления документов, после чего люди оказываются без средств к существованию и возможности вернуться домой.

"Человека ставят перед выбором: депортация с долгами, тюремное заключение - или контракт с оккупационной армией, содержание которого он зачастую даже не понимает из-за языкового барьера", - отметили в ГУР.

Масштабы вербовки

В разведке сообщили, что по меньшей мере 215 граждан Нигерии уже подписали контракты с Министерством обороны РФ, а часть из них погибла или считается пропавшей без вести.

Также в ГУР подчеркнули, что общее количество иностранцев, привлеченных в российскую армию, превышает десятки тысяч человек.

В разведке призвали граждан африканских стран избегать российских вербовочных схем и сообщать о таких случаях через специальные каналы проекта "Хочу жить".

ГУР: Россия вербует африканцев через фейковые вакансии
Подаруйте фотографію рідним ДЛБЙБа... На ній він показує те, від чого помре, незадовго після того, як була зроблена ця фотографія...
Ще один ноусер
********* ********...ніх...я собі...
Ще один ноусер
Йому були потрібні гроші на лікування батька, коли той впав з кокосовї пальми і зламав собі хвоста.
********* ********...ніх...я собі...
Подаруйте фотографію рідним ДЛБЙБа... На ній він показує те, від чого помре, незадовго після того, як була зроблена ця фотографія...
розуміти, що поїздка до росії дорівнює смерті, або у кращому випадку тюрмі, африканські тубільці почнуть тільки років через десять. Але це не точно. Може через двадцять.
"Ни за шо, ни про шо ,замочили"(с). Ай-яй...
Здох, та й здох, чи й не новина! Таких найманців у кацапів ще багато! Бажаю щоб всі подохли!
шоколадний заєц - ласковий мєрZавєц ... .... і оченята обкурені навіть в паSпорті ....
Дуже далеко він за своєю смертю поїхав.
Питається,і чому цьому черговому "шоколадному зайцю" вдома не сиділося?! Кривавих кацапських рублів захотілося?! Отримав...
чорномазий, для удобрення українських чорноземів...
Для шоколадних найманців раші треба видавать білі мішки, щоб відрізнялись.
