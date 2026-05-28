На Харьковщине ликвидирован иностранный наемник армии РФ из Нигерии, - ГУР. ФОТО

Силы обороны уничтожили наемника из Нигерии, который воевал на стороне российской армии в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО.

"В бою с Силами обороны Украины в Харьковской области, вблизи населенного пункта Графское, был ликвидирован Айебусива Олабоде Виктор (Ayebusiwa Olabode Victor), 28.04.1992 г.р. Наемник проживал в городке Илутитун, штат Ондо", - говорится в сообщении.

В разведке отмечают, что история ликвидированного наемника типична для всех завербованных: обман, обещания "легких денег", недельное обучение, отправка на фронт и быстрая гибель.

"Показательно, что Айебусива Олабоде Виктор подписал контракт в конце февраля 2026 года - всего через неделю после того, как 15 февраля МИД Нигерии официально выразил серьезную обеспокоенность случаями незаконной вербовки нигерийских граждан для участия в иностранных вооруженных конфликтах", - добавили в ГУР.

Это заявление прозвучало после того, как 12 февраля ГУР проинформировало мир о судьбе двух нигерийских граждан - Хамзата Казина Калаволе и Мбаху Стивена Удоку.

Российский посол в Нигерии Андрей Подьолишев цинично опроверг причастность Кремля к незаконной вербовке.

"Впрочем, официальная московская пропаганда рассказывает другую историю. Приближенный к Министерству обороны РФ пропагандист Михаил Звинчук на канале одного из главных рупоров Кремля - Владимира Соловьева — публично описал схему вербовки людей для войны против Украины", - отметили в ГУР.

Россия вербует африканцев через фейковые вакансии

В ГУР МО Украины заявили, что российские посредники используют социальные сети Facebook и WhatsApp для вербовки граждан африканских стран под видом предложений работы.

По данным разведки, потенциальным жертвам обещают трудоустройство, оформляют визы и покупают билеты в Россию. По прибытии в Москву у них забирают паспорта якобы для оформления документов, после чего люди оказываются без средств к существованию и возможности вернуться домой.

"Человека ставят перед выбором: депортация с долгами, тюремное заключение - или контракт с оккупационной армией, содержание которого он зачастую даже не понимает из-за языкового барьера", - отметили в ГУР.

Масштабы вербовки

В разведке сообщили, что по меньшей мере 215 граждан Нигерии уже подписали контракты с Министерством обороны РФ, а часть из них погибла или считается пропавшей без вести.

Также в ГУР подчеркнули, что общее количество иностранцев, привлеченных в российскую армию, превышает десятки тысяч человек.

В разведке призвали граждан африканских стран избегать российских вербовочных схем и сообщать о таких случаях через специальные каналы проекта "Хочу жить".

