В Перу расследуют вербовку Россией граждан на войну
Прокуратура Перу начала расследование в отношении вербовщиков, которые заманили сотни граждан страны на войну против Украины под видом "хорошо оплачиваемой работы" в России.
Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.
Торговля людьми
Сообщается, что вербовщики онлайн заманили сотни граждан Перу, в частности бывших военных и полицейских, предлагая "хорошо оплачиваемую работу" в России. Однако, согласно опубликованным 1 мая данным перуанских следователей, по прибытии в РФ их заставляли участвовать в боевых действиях в войне России против Украины.
В сообщении генпрокуратуры Перу отмечается, что с учетом этих данных начато расследование по подозрению в "торговле людьми" и "торговле людьми при отягчающих обстоятельствах",
Уже есть погибшие перуанцы
Адвокат Перси Салинас, представляющий интересы родственников завербованных россиянами перуанцев, сообщил, что на войне России против Украины уже погибли 13 мужчин. Кроме того, с октября 2025 года в Россию могли отправиться около 600 человек из Перу.
По его словам, перуанцам обещали ежемесячную зарплату от 2000 до 3000 долларов.
Что говорят в МИД Перу
В свою очередь Министерство иностранных дел Перу сообщило, что обратилось в российское посольство с просьбой предоставить информацию о местонахождении перуанцев, которые "решили служить в вооруженных силах" РФ.
В свою очередь, в обнародованном 30 апреля заявлении посольство России в Лиме подтвердило, что некоторые граждане Перу подписывали контракты о вступлении в российские вооруженные силы. В пресс-службе российского диппредставительства заверили, что заинтересованные перуанцы делали это добровольно и законным образом.
