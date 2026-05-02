В Перу расследуют вербовку Россией граждан на войну

Прокуратура Перу начала расследование в отношении вербовщиков, которые заманили сотни граждан страны на войну против Украины под видом "хорошо оплачиваемой работы" в России.

Об этом сообщает DW, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Торговля людьми

Сообщается, что вербовщики онлайн заманили сотни граждан Перу, в частности бывших военных и полицейских, предлагая "хорошо оплачиваемую работу" в России. Однако, согласно опубликованным 1 мая данным перуанских следователей, по прибытии в РФ их заставляли участвовать в боевых действиях в войне России против Украины.

В сообщении генпрокуратуры Перу отмечается, что с учетом этих данных начато расследование по подозрению в "торговле людьми" и "торговле людьми при отягчающих обстоятельствах",

Читайте также: Более 300 иностранных наемников, воевавших на стороне РФ, находятся в плену у Украины, — Сибига

Уже есть погибшие перуанцы

Адвокат Перси Салинас, представляющий интересы родственников завербованных россиянами перуанцев, сообщил, что на войне России против Украины уже погибли 13 мужчин. Кроме того, с октября 2025 года в Россию могли отправиться около 600 человек из Перу.

По его словам, перуанцам обещали ежемесячную зарплату от 2000 до 3000 долларов.

Читайте также: РФ вербует тысячи наемников из Африки для войны против Украины, — Европарламент

Что говорят в МИД Перу

В свою очередь Министерство иностранных дел Перу сообщило, что обратилось в российское посольство с просьбой предоставить информацию о местонахождении перуанцев, которые "решили служить в вооруженных силах" РФ.

В свою очередь, в обнародованном 30 апреля заявлении посольство России в Лиме подтвердило, что некоторые граждане Перу подписывали контракты о вступлении в российские вооруженные силы. В пресс-службе российского диппредставительства заверили, что заинтересованные перуанцы делали это добровольно и законным образом.

Читайте: Путин запретил выдачу другим государствам иностранцев, которые служили в армии РФ и воевали против Украины