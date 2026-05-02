У Перу розслідують вербування Росією громадян на війну

Прокуратура Перу розпочала розслідування щодо вербувальників, які заманили сотні громадян країни на війну проти України під виглядом "добре оплачуваної роботи" в Росії.

Про це повідомляє DW, передає Цензор.НЕТ.

Торгівля людьми

Повідомляється, що вербувальники онлайн заманили сотні громадян Перу, зокрема колишніх військових та поліцейських, пропонуючи "добре оплачувану роботу" в Росії. Однак, згідно з опублікованими 1 травня даними перуанських слідчих, після прибуття до РФ їх змушували брати участь у бойових діях у війні Росії проти України.

У повідомленні генпрокуратури Перу зазначається, що з огляду на ці дані розпочато розслідування за підозрою у "торгівлі людьми" та "торгівлі людьми за обтяжувальних обставин",

Вже є загиблі перуанці

Адвокат Персі Салінас, який представляє інтереси родичів завербованих росіянами перуанців, повідомив, що на війні Росії проти України вже загинули 13 чоловіків. Крім того, із жовтня 2025 року до Росії могли відбути близько 600 осіб з Перу.

За його словами, перуанцям обіцяли щомісячну зарплату від 2000 до 3000 доларів.

Що кажуть у МЗС Перу

Своєю чергою Міністерство закордонних справ Перу повідомило, що звернулося до російського посольства з проханням надати інформацію про місцеперебування перуанців, які "вирішили служити у збройних силах" РФ.

Натомість в оприлюдненій 30 квітня заяві посольство Росії в Лімі підтвердило, що дехто з громадян Перу підписував контракти про вступ до російських збройних сил. У пресслужбі російського диппредставництва запевнили, що зацікавлені перуанці робили це добровільно та в законний спосіб.

