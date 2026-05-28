МИД и Коордштаб запустили информационный ресурс для разоблачения системы вербовки Россией иностранцев

Министерство иностранных дел Украины совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными запустило информационный ресурс, призванный разоблачить российскую систему вербовки иностранных граждан на войну против Украины.

Об этом сообщает МИД, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали

Как отмечается, на сайте stoprussianrecruiters.org публикуется информация о схемах и масштабах вербовки, географии деятельности российских вербовщиков, а также о лицах, работающих в интересах РФ в разных странах мира.

Отмечается, что Россия все активнее привлекает к войне граждан других государств: трудовых мигрантов, безработных, представителей социально уязвимых слоев населения из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Для этого используют обман, психологическое давление и финансовые манипуляции.

Читайте: В Харьковской области ликвидирован иностранный наемник армии РФ из Нигерии, - ГУР. ФОТО

Иностранцы в армии РФ

В рамках проекта Координационного штаба "Хочу жить" уже установлены личности более 28 тысяч иностранцев, подписавших контракт с ВС РФ. По меньшей мере 5149 из них погибли. В украинском плену в настоящее время находятся сотни иностранцев из более чем 48 стран мира.

Читайте также: 12 граждан Казахстана, воевавших на стороне РФ, находятся в украинском плену, - посольство страны

Задачи ресурса

Сообщается, что этот информационный ресурс позволит:

предупредить потенциальных жертв российской вербовочной системы,

привлечь внимание международного сообщества,

способствовать привлечению к ответственности лиц, отправляющих людей умирать на войне в интересах Кремля.

Читайте: Более 1000 кубинцев воюют за РФ по контрактам, — ГУР