МИД и Коордштаб запустили информационный ресурс для разоблачения системы вербовки Россией иностранцев
Министерство иностранных дел Украины совместно с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными запустило информационный ресурс, призванный разоблачить российскую систему вербовки иностранных граждан на войну против Украины.
Об этом сообщает МИД, передает Цензор.НЕТ.
Детали
Как отмечается, на сайте stoprussianrecruiters.org публикуется информация о схемах и масштабах вербовки, географии деятельности российских вербовщиков, а также о лицах, работающих в интересах РФ в разных странах мира.
Отмечается, что Россия все активнее привлекает к войне граждан других государств: трудовых мигрантов, безработных, представителей социально уязвимых слоев населения из стран Азии, Африки и Латинской Америки. Для этого используют обман, психологическое давление и финансовые манипуляции.
Иностранцы в армии РФ
В рамках проекта Координационного штаба "Хочу жить" уже установлены личности более 28 тысяч иностранцев, подписавших контракт с ВС РФ. По меньшей мере 5149 из них погибли. В украинском плену в настоящее время находятся сотни иностранцев из более чем 48 стран мира.
Задачи ресурса
Сообщается, что этот информационный ресурс позволит:
- предупредить потенциальных жертв российской вербовочной системы,
- привлечь внимание международного сообщества,
- способствовать привлечению к ответственности лиц, отправляющих людей умирать на войне в интересах Кремля.
