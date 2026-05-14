Росія вербує студенток у підрозділи БпЛА в обмін на списання боргів. ФОТО
Росія масштабує вербування студенток до підрозділів безпілотних літальних апаратів. Якщо раніше така практика фіксувалася переважно на тимчасово окупованих територіях України, то тепер вона охопила навчальні заклади по всій території Росії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть у Центрі протидії дезінформації.
Методи вербування в університетах
Вербувальна кампанія ведеться безпосередньо у стінах вишів та коледжів. Для цього використовують СМС-розсилки, оголошення на моніторах у холах та особисті "бесіди" зі студентами після лекцій. Окремим важелем тиску стали фінансові проблеми: студенткам, які мають заборгованість за навчання, пропонують підписати контракт із військом в обмін на повне списання боргу.
Брехня про "безпечну службу": Міноборони РФ маніпулює молоддю, запевняючи, що контракт діє лише один рік, а служба нібито проходитиме далеко від передової. Проте реальність інша: вже зафіксовано перший випадок загибелі завербованого студента. 23-річний юнак із Бурятії підписав контракт у січні, а вже у квітні загинув у Луганській області неподалік лінії фронту.
"Росія цинічно перетворює навчальні заклади на конвеєр поповнення підрозділів БпЛА. Хронічний дефіцит особового складу змушує режим знижувати віковий поріг та шукати нові соціальні категорії для відправки на війну", - пишуть у ЦПД.
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