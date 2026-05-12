Всесвітня легкоатлетична асоціація офіційно відмовилася виконувати рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення білоруських спортсменів до міжнародних турнірів під їхнім національним прапором.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть у Центрі протидії дезінформації.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

В асоціації чітко дали зрозуміти: будь-який перегляд обмежень можливий лише за умови реального просування мирних переговорів та повного завершення війни Росії проти України.

Це рішення було ухвалено на тлі старту кваліфікаційного процесу до Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі.

Рішення не допускати представників Білорусі до участі під державним прапором є логічним наслідком політики режиму Олександра Лукашенка. Позиція World Athletics ґрунтується на фактах:

Білоруська територія та інфраструктура продовжують активно використовуватися збройними силами Росії для ведення війни.

Політичний ресурс Мінська повністю працює на потреби країни-агресора.

В асоціації наголосили, що популярне твердження про те, що "спорт поза політикою", є абсолютно хибним у контексті сучасної глобальної безпеки. Будь-яке пом’якшення обмежень з боку окремих спортивних федерацій розцінюється як деструктивний крок. Це пояснюється тим, що режим Лукашенка досі не поніс належної відповідальності за свою пряму роль у війні проти України.

Таким чином, легка атлетика залишається однією з найбільш принципових федерацій, що продовжує тримати жорстку санкційну лінію, попри спроби МОК реабілітувати білоруських та російських атлетів.

Читайте також: Лукашенко заявив про "наземну операцію": у ЦПД пояснили його слова