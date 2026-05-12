Жодного прапора до кінця війни: World Athletics відкинула пропозицію МОК щодо допуску білорусів на турніри

Чому для Білорусі продовжують закривати двері світового спорту

Всесвітня легкоатлетична асоціація офіційно відмовилася виконувати рекомендацію Міжнародного олімпійського комітету щодо повернення білоруських спортсменів до міжнародних турнірів під їхнім національним прапором.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пишуть у Центрі протидії дезінформації.



В асоціації чітко дали зрозуміти: будь-який перегляд обмежень можливий лише за умови реального просування мирних переговорів та повного завершення війни Росії проти України.

Це рішення було ухвалено на тлі старту кваліфікаційного процесу до Олімпійських ігор-2028 у Лос-Анджелесі.

Рішення не допускати представників Білорусі до участі під державним прапором є логічним наслідком політики режиму Олександра Лукашенка. Позиція World Athletics ґрунтується на фактах:

  • Білоруська територія та інфраструктура продовжують активно використовуватися збройними силами Росії для ведення війни.

  • Політичний ресурс Мінська повністю працює на потреби країни-агресора.

В асоціації наголосили, що популярне твердження про те, що "спорт поза політикою", є абсолютно хибним у контексті сучасної глобальної безпеки. Будь-яке пом’якшення обмежень з боку окремих спортивних федерацій розцінюється як деструктивний крок. Це пояснюється тим, що режим Лукашенка досі не поніс належної відповідальності за свою пряму роль у війні проти України.

Таким чином, легка атлетика залишається однією з найбільш принципових федерацій, що продовжує тримати жорстку санкційну лінію, попри спроби МОК реабілітувати білоруських та російських атлетів.

Круто!
12.05.2026 11:59 Відповісти
А на кого МОК працює? На агресора. Паскуди...
12.05.2026 12:03 Відповісти
На свої кишені. Нажаль корупція та безпринципність-це загальносвітовий тренд. А для кацапів велике поле діяльності.
12.05.2026 12:18 Відповісти
«До кінці війни»
тобто можна вбивати, грабувати, нищити і після війни просто, як ні в чому не бувало, повернутись🤯
12.05.2026 12:18 Відповісти
Тобі не так? Мок краще?
12.05.2026 12:26 Відповісти
Ще треба натиснути , щоб з усіх футбольних турнірів виключили.
12.05.2026 13:17 Відповісти
 
 