Лукашенко заявив про "наземну операцію": у ЦПД пояснили його слова

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про необхідність модернізації армії та посилення її сучасним озброєнням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише БелТА. Водночас на заяви білоруського диктатора відреагував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Що сказав Лукашенко

За словами диктатора, влада Білорусі планує проаналізувати рівень технічного оснащення армії.

"Без оснащення військ сучасним озброєнням вирішити завдання оборони неможливо", – заявив Лукашенко.

Він також зазначив, що сучасні війни неможливо виграти лише авіаударами чи ракетними атаками.

Як приклад Лукашенко навів конфлікти на Близькому Сході.

"Без наземної операції нікуди", – сказав він.

Що заявили у ЦПД

Після заяв Лукашенка у соцмережах почали поширюватися повідомлення про нібито підготовку Білоруссю наземної операції.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко назвав такі заяви маніпулятивними.

За його словами, Лукашенко не оголошував про підготовку жодної операції, а Білорусь не має необхідних сил для таких дій.

Коваленко також заявив, що наразі Білорусь лише імітує активну діяльність, зокрема в інформаційному просторі.

Водночас він наголосив, що Україна стежить за ситуацією та готова до будь-якого розвитку подій.

