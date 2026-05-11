УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13323 відвідувача онлайн
Новини Військові навчання Білорусі та РФ
4 254 6

Лукашенко заявив про "наземну операцію": у ЦПД пояснили його слова

Лукашенко заговорив про "наземну операцію"

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив про необхідність модернізації армії та посилення її сучасним озброєнням.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише БелТА. Водночас на заяви білоруського диктатора відреагував керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що сказав Лукашенко

За словами диктатора, влада Білорусі планує проаналізувати рівень технічного оснащення армії.

"Без оснащення військ сучасним озброєнням вирішити завдання оборони неможливо", – заявив Лукашенко.

Він також зазначив, що сучасні війни неможливо виграти лише авіаударами чи ракетними атаками.

Як приклад Лукашенко навів конфлікти на Близькому Сході.

"Без наземної операції нікуди", – сказав він.

Читайте: Розвідка не фіксує російських військ на території Білорусі, - ДПСУ

Що заявили у ЦПД

Після заяв Лукашенка у соцмережах почали поширюватися повідомлення про нібито підготовку Білоруссю наземної операції.

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко назвав такі заяви маніпулятивними.

За його словами, Лукашенко не оголошував про підготовку жодної операції, а Білорусь не має необхідних сил для таких дій.

Коваленко також заявив, що наразі Білорусь лише імітує активну діяльність, зокрема в інформаційному просторі.

Водночас він наголосив, що Україна стежить за ситуацією та готова до будь-якого розвитку подій.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Білорусь не підтягує війська та техніку до кордону з Україною, - Демченко

армія (3719) Білорусь (8086) Лукашенко Олександр (2695) операція (137)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Наземна операція Бульбароса? А картоплю будуть садити під лопату.
показати весь коментар
11.05.2026 16:58 Відповісти
Це той Коваленко, який заперечував наявність бусифікації, а всі відео на цю тему називав ІПСО, яке виготовлене в Донбабве і Лугандоні?..
показати весь коментар
11.05.2026 16:59 Відповісти
Занадто гучний заголовок.
Як в тому анекдоті.
- Так я имел в виду польское правительство в Англии!
- Нет уж, если какое правительство и до задницы, то наше.
показати весь коментар
11.05.2026 17:01 Відповісти
В них зараз одна "наземна операція" - бульбу в землю зарити, як же без "драникав".
показати весь коментар
11.05.2026 17:34 Відповісти
А чому неможливо, точніше в чому проблема, викладати більш менш повний виступ чи заяву Лукашенко? Нащо завжди кидати тезисно, кожен сам собі починає додумувати, і мало того цю тезисну маячню ще й експерт " пояснює". Що справді не бува повних текстів? Постійно на цитати на цілий день розтягують і люди мусолять це...
показати весь коментар
11.05.2026 17:34 Відповісти
Ну лука є лука, лукавить, тобто бреше, ніколи не вірте лукашу.
показати весь коментар
11.05.2026 18:31 Відповісти
 
 