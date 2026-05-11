РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10971 посетитель онлайн
Новости Военные учения РФ и Беларуси
4 163 6

Лукашенко заявил о "наземной операции": в ЦПД объяснили его слова

Лукашенко заговорил о "наземной операции"

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о необходимости модернизации армии и укрепления ее современным вооружением.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет БелТА. В то же время на заявления белорусского диктатора отреагировал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что сказал Лукашенко

По словам диктатора, власти Беларуси планируют проанализировать уровень технического оснащения армии.

"Без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно", – заявил Лукашенко.

Он также отметил, что современные войны невозможно выиграть только авиаударами или ракетными атаками.

В качестве примера Лукашенко привел конфликты на Ближнем Востоке.

"Без наземной операции никуда", – сказал он.

Читайте: Разведка не фиксирует российских войск на территории Беларуси, - ГПСУ

Что заявили в ЦПД

После заявлений Лукашенко в соцсетях начали распространяться сообщения о якобы подготовке Беларусью наземной операции.

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко назвал такие заявления манипулятивными.

По его словам, Лукашенко не объявлял о подготовке какой-либо операции, а Беларусь не располагает необходимыми силами для таких действий.

Коваленко также заявил, что в настоящее время Беларусь лишь имитирует активную деятельность, в частности в информационном пространстве.

В то же время он подчеркнул, что Украина следит за ситуацией и готова к любому развитию событий.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беларусь не подтягивает войска и технику к границе с Украиной, - Демченко

Автор: 

армия (8290) Беларусь (8000) Лукашенко Александр (3613) операция (212)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Наземна операція Бульбароса? А картоплю будуть садити під лопату.
показать весь комментарий
11.05.2026 16:58 Ответить
Це той Коваленко, який заперечував наявність бусифікації, а всі відео на цю тему називав ІПСО, яке виготовлене в Донбабве і Лугандоні?..
показать весь комментарий
11.05.2026 16:59 Ответить
Занадто гучний заголовок.
Як в тому анекдоті.
- Так я имел в виду польское правительство в Англии!
- Нет уж, если какое правительство и до задницы, то наше.
показать весь комментарий
11.05.2026 17:01 Ответить
В них зараз одна "наземна операція" - бульбу в землю зарити, як же без "драникав".
показать весь комментарий
11.05.2026 17:34 Ответить
А чому неможливо, точніше в чому проблема, викладати більш менш повний виступ чи заяву Лукашенко? Нащо завжди кидати тезисно, кожен сам собі починає додумувати, і мало того цю тезисну маячню ще й експерт " пояснює". Що справді не бува повних текстів? Постійно на цитати на цілий день розтягують і люди мусолять це...
показать весь комментарий
11.05.2026 17:34 Ответить
Ну лука є лука, лукавить, тобто бреше, ніколи не вірте лукашу.
показать весь комментарий
11.05.2026 18:31 Ответить
 
 