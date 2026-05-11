Лукашенко заявил о "наземной операции": в ЦПД объяснили его слова
Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил о необходимости модернизации армии и укрепления ее современным вооружением.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет БелТА. В то же время на заявления белорусского диктатора отреагировал руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.
Что сказал Лукашенко
По словам диктатора, власти Беларуси планируют проанализировать уровень технического оснащения армии.
"Без оснащения войск современным вооружением решить задачи обороны невозможно", – заявил Лукашенко.
Он также отметил, что современные войны невозможно выиграть только авиаударами или ракетными атаками.
В качестве примера Лукашенко привел конфликты на Ближнем Востоке.
"Без наземной операции никуда", – сказал он.
Что заявили в ЦПД
После заявлений Лукашенко в соцсетях начали распространяться сообщения о якобы подготовке Беларусью наземной операции.
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко назвал такие заявления манипулятивными.
По его словам, Лукашенко не объявлял о подготовке какой-либо операции, а Беларусь не располагает необходимыми силами для таких действий.
Коваленко также заявил, что в настоящее время Беларусь лишь имитирует активную деятельность, в частности в информационном пространстве.
В то же время он подчеркнул, что Украина следит за ситуацией и готова к любому развитию событий.
Як в тому анекдоті.
- Так я имел в виду польское правительство в Англии!
- Нет уж, если какое правительство и до задницы, то наше.