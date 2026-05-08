Разведка не фиксирует российских войск на территории Беларуси, - ГПСУ

На территории Беларуси в настоящее время отсутствуют организованные российские воинские подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

"На данный момент российских подразделений на территории Беларуси нет, но все то, что делает Беларусь по обустройству определенных инфраструктурных объектов, логистических путей, в любой момент может быть использовано Россией, которую Беларусь максимально поддерживает в войне против нашей страны", - сказал он.

Демченко подчеркнул, что начиная с 2022 года угроза со стороны Беларуси не исчезала, украинская разведка отслеживает, что происходит на территории Беларуси, и отреагирует, если уровень угрозы увеличится.

Что предшествовало?

В субботу, 2 мая, с территории Беларуси в Украину залетел воздушный шар, который оказался ретранслятором для российских дронов.

