Разведка не фиксирует российских войск на территории Беларуси, - ГПСУ

ГПСУ сообщила об отсутствии российских войск в Беларуси

На территории Беларуси в настоящее время отсутствуют организованные российские воинские подразделения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.

"На данный момент российских подразделений на территории Беларуси нет, но все то, что делает Беларусь по обустройству определенных инфраструктурных объектов, логистических путей, в любой момент может быть использовано Россией, которую Беларусь максимально поддерживает в войне против нашей страны", - сказал он.

Демченко подчеркнул, что начиная с 2022 года угроза со стороны Беларуси не исчезала, украинская разведка отслеживает, что происходит на территории Беларуси, и отреагирует, если уровень угрозы увеличится.

Что предшествовало?

В субботу, 2 мая, с территории Беларуси в Украину залетел воздушный шар, который оказался ретранслятором для российских дронов.

" і зреагує, якщо рівень загрози збільшиться."

ви zельоні істоти кінчені вже "зреагували" в 2022 році
08.05.2026 10:03 Ответить
гнида демченко в 2022 році напередодні вторгнення.

Про ситуацію на кордоні з Білоруссю:"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але підрозділи ДПСУ готові до будь-яких сценаріїв. Ми не фіксуємо створення ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення прямо зараз, проте Білорусь продовжує підтримувати РФ, надаючи свою територію".

ви маєте конати на палях
08.05.2026 10:05 Ответить
Там понаехавшиов полно. Хотя конечно вряд-ли получится у них так тонко замаскироваться.
08.05.2026 10:24 Ответить
Ну логічно, тримати кацапам великі підрозділи в Білорусі і дорого і нема для чого, залізницею можна, коли треба, все швидко туди перекинути, а армія таргана має все для прийому і розгортання підготувати, чим вони і займаються 🤔
08.05.2026 10:24 Ответить
То фіксує, то не фіксує, то знов фіксує, то знов не фіксує і так постійно по кругу. Їй Богу, як наперсточники
08.05.2026 10:25 Ответить
Почекайте, почекайте трохи...
08.05.2026 10:40 Ответить
 
 