Разведка не фиксирует российских войск на территории Беларуси, - ГПСУ
На территории Беларуси в настоящее время отсутствуют организованные российские воинские подразделения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко.
"На данный момент российских подразделений на территории Беларуси нет, но все то, что делает Беларусь по обустройству определенных инфраструктурных объектов, логистических путей, в любой момент может быть использовано Россией, которую Беларусь максимально поддерживает в войне против нашей страны", - сказал он.
Демченко подчеркнул, что начиная с 2022 года угроза со стороны Беларуси не исчезала, украинская разведка отслеживает, что происходит на территории Беларуси, и отреагирует, если уровень угрозы увеличится.
Что предшествовало?
В субботу, 2 мая, с территории Беларуси в Украину залетел воздушный шар, который оказался ретранслятором для российских дронов.
Про ситуацію на кордоні з Білоруссю:"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але підрозділи ДПСУ готові до будь-яких сценаріїв. Ми не фіксуємо створення ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення прямо зараз, проте Білорусь продовжує підтримувати РФ, надаючи свою територію".
