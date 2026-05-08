На Харьковщине пограничники обезвредили дрон без единого выстрела. ВИДЕО
В Харьковской области боец бригады "Гарт" с помощью антидронового ружья сорвал управление российским беспилотником. После потери связи с оператором БПЛА упал и взорвался. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Украины.
Момент взрыва вражеского дрона попал на видео, которое обнародовали пограничники, пишет Цензор.НЕТ.
Как отмечается, пограничники бригады "Гарт" обезвредили вражеский беспилотник без применения стрелкового оружия. Для этого военнослужащий использовал антидроновое ружье.
Устройство создало радиопомехи и заблокировало связь между оператором и БПЛА. В результате дрон потерял управление, начал падать и после падения взорвался.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Alessandro Moretti
показать весь комментарий08.05.2026 01:50 Ответить Мне нравится 7 Ссылка
Alex Zverev #512929
показать весь комментарий08.05.2026 05:04 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Nickol Sten
показать весь комментарий08.05.2026 06:01 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Evgen Karpenko
показать весь комментарий08.05.2026 06:15 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
Сергій Малецький
показать весь комментарий08.05.2026 08:16 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Дима Купчук
показать весь комментарий08.05.2026 09:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль