На Харьковщине пограничники обезвредили дрон без единого выстрела. ВИДЕО

В Харьковской области боец бригады "Гарт" с помощью антидронового ружья сорвал управление российским беспилотником. После потери связи с оператором БПЛА упал и взорвался. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Украины.

Момент взрыва вражеского дрона попал на видео, которое обнародовали пограничники, пишет Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, пограничники бригады "Гарт" обезвредили вражеский беспилотник без применения стрелкового оружия. Для этого военнослужащий использовал антидроновое ружье.

Устройство создало радиопомехи и заблокировало связь между оператором и БПЛА. В результате дрон потерял управление, начал падать и после падения взорвался.

Читайте: Украина поразила малый ракетный корабль, являющийся носителем "Калибров", в Дагестане, - Генштаб