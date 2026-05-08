На Харьковщине пограничники обезвредили дрон без единого выстрела. ВИДЕО

В Харьковской области боец бригады "Гарт" с помощью антидронового ружья сорвал управление российским беспилотником. После потери связи с оператором БПЛА упал и взорвался. Об этом сообщили в Telegram-канале МВД Украины.

Момент взрыва вражеского дрона попал на видео, которое обнародовали пограничники, пишет Цензор.НЕТ.

Как отмечается, пограничники бригады "Гарт" обезвредили вражеский беспилотник без применения стрелкового оружия. Для этого военнослужащий использовал антидроновое ружье.

Устройство создало радиопомехи и заблокировало связь между оператором и БПЛА. В результате дрон потерял управление, начал падать и после падения взорвался.

Це не нове відео, але все одно молодці, хлопці!
08.05.2026 01:50 Ответить
Гарна робота!
08.05.2026 05:04 Ответить
RESPEKT
08.05.2026 06:01 Ответить
А немає, такої рушниці, що б Зе-шоблу знешкодити? Ну щоб не вбити, а знешкодити, назавжди...
08.05.2026 06:15 Ответить
Є -звичайний радар.
08.05.2026 08:16 Ответить
Було вже
08.05.2026 09:43 Ответить
 
 