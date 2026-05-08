Розвідка не фіксує російських військ на території Білорусі, - ДПСУ

На території Білорусі наразі відсутні організовані російські військові підрозділи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Станом на зараз російських підрозділів на території Білорусі немає, але все те, що робить Білорусь щодо облаштування певних інфраструктурних об’єктів, логістичних шляхів, у будь-який момент може бути використано Росію, яку Білорусь максимально підтримує у війні проти нашої країни", - сказав він.

Демченко наголосив, що починаючи з 2022 року загроза з боку Білорусі не зникала, українська розвідка відстежує, що відбувається на території Білорусі, і зреагує, якщо рівень загрози збільшиться.

Що передувало?

У суботу, 2 травня, з території Білорусі до України залетіла повітряна куля, яка виявилася ретранслятором для російських дронів.

" і зреагує, якщо рівень загрози збільшиться."

ви zельоні істоти кінчені вже "зреагували" в 2022 році
08.05.2026 10:03 Відповісти
гнида демченко в 2022 році напередодні вторгнення.

Про ситуацію на кордоні з Білоруссю:"Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але підрозділи ДПСУ готові до будь-яких сценаріїв. Ми не фіксуємо створення ударного угруповання, яке могло б здійснити вторгнення прямо зараз, проте Білорусь продовжує підтримувати РФ, надаючи свою територію".

ви маєте конати на палях
08.05.2026 10:05 Відповісти
Там понаехавшиов полно. Хотя конечно вряд-ли получится у них так тонко замаскироваться.
08.05.2026 10:24 Відповісти
Ну логічно, тримати кацапам великі підрозділи в Білорусі і дорого і нема для чого, залізницею можна, коли треба, все швидко туди перекинути, а армія таргана має все для прийому і розгортання підготувати, чим вони і займаються 🤔
08.05.2026 10:24 Відповісти
То фіксує, то не фіксує, то знов фіксує, то знов не фіксує і так постійно по кругу. Їй Богу, як наперсточники
08.05.2026 10:25 Відповісти
Почекайте, почекайте трохи...
08.05.2026 10:40 Відповісти
 
 