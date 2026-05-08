Розвідка не фіксує російських військ на території Білорусі, - ДПСУ

На території Білорусі наразі відсутні організовані російські військові підрозділи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

"Станом на зараз російських підрозділів на території Білорусі немає, але все те, що робить Білорусь щодо облаштування певних інфраструктурних об’єктів, логістичних шляхів, у будь-який момент може бути використано Росію, яку Білорусь максимально підтримує у війні проти нашої країни", - сказав він.

Демченко наголосив, що починаючи з 2022 року загроза з боку Білорусі не зникала, українська розвідка відстежує, що відбувається на території Білорусі, і зреагує, якщо рівень загрози збільшиться.

Що передувало?

У суботу, 2 травня, з території Білорусі до України залетіла повітряна куля, яка виявилася ретранслятором для російських дронів.

