Ни одного флага до конца войны: World Athletics отклонила предложение МОК о допуске белорусов на турниры

Почему для Беларуси продолжают закрывать двери мирового спорта

Всемирная легкоатлетическая ассоциация официально отказалась выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета о возвращении белорусских спортсменов на международные турниры под их национальным флагом.

В ассоциации четко дали понять: любой пересмотр ограничений возможен только при условии реального продвижения мирных переговоров и полного завершения войны России против Украины.

Это решение было принято на фоне старта квалификационного процесса к Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе.

Решение не допускать представителей Беларуси к участию под государственным флагом является логическим следствием политики режима Александра Лукашенко. Позиция World Athletics основана на фактах:

  • Белорусская территория и инфраструктура продолжают активно использоваться вооруженными силами России для ведения войны.

  • Политический ресурс Минска полностью работает на нужды страны-агрессора.

В ассоциации подчеркнули, что популярное утверждение о том, что "спорт вне политики", является абсолютно ложным в контексте современной глобальной безопасности. Любое смягчение ограничений со стороны отдельных спортивных федераций расценивается как деструктивный шаг. Это объясняется тем, что режим Лукашенко до сих пор не понес должной ответственности за свою прямую роль в войне против Украины.

Таким образом, легкая атлетика остается одной из самых принципиальных федераций, продолжающих придерживаться жесткой санкционной линии, несмотря на попытки МОК реабилитировать белорусских и российских спортсменов.

12.05.2026 11:59 Ответить
А на кого МОК працює? На агресора. Паскуди...
12.05.2026 12:03 Ответить
На свої кишені. Нажаль корупція та безпринципність-це загальносвітовий тренд. А для кацапів велике поле діяльності.
12.05.2026 12:18 Ответить
«До кінці війни»
тобто можна вбивати, грабувати, нищити і після війни просто, як ні в чому не бувало, повернутись🤯
12.05.2026 12:18 Ответить
Тобі не так? Мок краще?
12.05.2026 12:26 Ответить
Ще треба натиснути , щоб з усіх футбольних турнірів виключили.
12.05.2026 13:17 Ответить
 
 