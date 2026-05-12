Всемирная легкоатлетическая ассоциация официально отказалась выполнять рекомендацию Международного олимпийского комитета о возвращении белорусских спортсменов на международные турниры под их национальным флагом.

В ассоциации четко дали понять: любой пересмотр ограничений возможен только при условии реального продвижения мирных переговоров и полного завершения войны России против Украины.

Это решение было принято на фоне старта квалификационного процесса к Олимпийским играм-2028 в Лос-Анджелесе.

Решение не допускать представителей Беларуси к участию под государственным флагом является логическим следствием политики режима Александра Лукашенко. Позиция World Athletics основана на фактах:

Белорусская территория и инфраструктура продолжают активно использоваться вооруженными силами России для ведения войны.

Политический ресурс Минска полностью работает на нужды страны-агрессора.

В ассоциации подчеркнули, что популярное утверждение о том, что "спорт вне политики", является абсолютно ложным в контексте современной глобальной безопасности. Любое смягчение ограничений со стороны отдельных спортивных федераций расценивается как деструктивный шаг. Это объясняется тем, что режим Лукашенко до сих пор не понес должной ответственности за свою прямую роль в войне против Украины.

Таким образом, легкая атлетика остается одной из самых принципиальных федераций, продолжающих придерживаться жесткой санкционной линии, несмотря на попытки МОК реабилитировать белорусских и российских спортсменов.

