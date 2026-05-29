Российский оккупант на Покровском направлении застрелился под присмотром украинского дрона

Высокая эффективность и безжалостность украинских беспилотников на поле боя продолжают деморализовать личный состав оккупационных войск, вынуждая захватчиков массово совершать самоубийства, чтобы избежать столкновения с FPV-дронами. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередной такой случай был зафиксирован на одном из самых горячих участков фронта.

В сети опубликована видеозапись подразделения "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины, которые держат оборону на Покровском направлении.

На кадрах видеонаблюдения виден раненый российский военный, который остался один посреди разбитой посадки. Заметив над собой украинский беспилотник, зависший для фиксации или сбрасывания боеприпаса, захватчик решил не ждать удара. Он приставил дуло собственного автомата к голове и нажал на курок, ликвидировав себя на месте.

