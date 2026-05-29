Российский оккупант на Покровском направлении застрелился под присмотром украинского дрона

Высокая эффективность и безжалостность украинских беспилотников на поле боя продолжают деморализовать личный состав оккупационных войск, вынуждая захватчиков массово совершать самоубийства, чтобы избежать столкновения с FPV-дронами. Как сообщает Цензор.НЕТ, очередной такой случай был зафиксирован на одном из самых горячих участков фронта.

В сети опубликована видеозапись подразделения "Гострі Картузи" 2-го отдельного отряда Центра специального назначения "Омега" Национальной гвардии Украины, которые держат оборону на Покровском направлении.

На кадрах видеонаблюдения виден раненый российский военный, который остался один посреди разбитой посадки. Заметив над собой украинский беспилотник, зависший для фиксации или сбрасывания боеприпаса, захватчик решил не ждать удара. Он приставил дуло собственного автомата к голове и нажал на курок, ликвидировав себя на месте.

Смотрите: Россиянин на поле боя добивает своего раненого соратника и пускает себе пулю в голову. ВИДЕО

Топ комментарии
29.05.2026 11:47 Ответить
Не верю! Положил автомат и рукой махнул! Не верю!
29.05.2026 12:40 Ответить
Молодець! Нам гранату зекономив...
29.05.2026 12:10 Ответить
29.05.2026 11:47 Ответить
Та все нормально. Тільки чому так довго вагався? Непорядок.
29.05.2026 11:51 Ответить
Цілився.
29.05.2026 13:16 Ответить
тепер кацапам це треба робить як тільки їм у воєннік вклеюють мобпрєдпісаніє.
29.05.2026 11:54 Ответить
Стрілятися в голову для кацапа не вихід, можна промахнутися в зв'язку з відсутністю мізків.
29.05.2026 12:08 Ответить
Молодець! Нам гранату зекономив...
29.05.2026 12:10 Ответить
29.05.2026 12:40 Ответить
О! Хоч щось розумне в своєму житті зробив.
29.05.2026 13:15 Ответить
А **** вони вдома так нероБЛЯТЬ????
29.05.2026 15:09 Ответить
вєжлівий зєльоний чєловєчєк
прошьол ускорєний курс вєжлівості
29.05.2026 15:51 Ответить
Так ось на що iм автомати видають?!
29.05.2026 17:54 Ответить
Им гундяй пообещал, что все грехи из-за самоубийства на поле боя - списьіваются, так что - в рай они после самострела.
29.05.2026 20:47 Ответить
підожжіть... черепушку мало рознести... НІ?
29.05.2026 22:14 Ответить
Куля пробила голову, пройшла крізь шолом і продовжила летіти ще на значну відстань.
30.05.2026 16:41 Ответить
 
 