Бойцы бригады "Буревий" за неделю ликвидировали 64 оккупантов и сбили более 220 вражеских дронов. ВИДЕО

Бойцы бригады НГУ "Буревий" обнародовали результаты боевых действий на Добропольском направлении за последнюю неделю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы FPV-дронов, расчеты ПВО и экипажи ударных БПЛА продолжают методично уничтожать живую силу, технику и логистику российских оккупантов.

Особое внимание подразделение уделяет вражеским беспилотникам, укрытиям и переправам, которые противник использует для переброски сил.

В частности, за неделю боевой работы бойцы "Буревия" уничтожили:

  • 64 оккупантов;
  • 146 FPV-дронов;
  • 72 БПЛА "Молния";
  • 1 БПЛА "Supercam";
  • 1 БПЛА "Ланцет";
  • 33 единицы легкой автотехники;
  • 6 единиц тяжелой техники;
  • 7 вражеских укрытий;
  • 4 укрытия пилотов БПЛА;
  • 1 переправа для мототехники;
  • 1 переправу.

