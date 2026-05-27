Бойцы бригады "Буревий" за неделю ликвидировали 64 оккупантов и сбили более 220 вражеских дронов. ВИДЕО
Бойцы бригады НГУ "Буревий" обнародовали результаты боевых действий на Добропольском направлении за последнюю неделю.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы FPV-дронов, расчеты ПВО и экипажи ударных БПЛА продолжают методично уничтожать живую силу, технику и логистику российских оккупантов.
Особое внимание подразделение уделяет вражеским беспилотникам, укрытиям и переправам, которые противник использует для переброски сил.
В частности, за неделю боевой работы бойцы "Буревия" уничтожили:
- 64 оккупантов;
- 146 FPV-дронов;
- 72 БПЛА "Молния";
- 1 БПЛА "Supercam";
- 1 БПЛА "Ланцет";
- 33 единицы легкой автотехники;
- 6 единиц тяжелой техники;
- 7 вражеских укрытий;
- 4 укрытия пилотов БПЛА;
- 1 переправа для мототехники;
- 1 переправу.
