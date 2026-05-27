Бійці бригади "Буревій" за тиждень ліквідували 64 окупантів та збили понад 220 ворожих дронів. ВIДЕО

Воїни бригади НГУ "Буревій" оприлюднили результати бойової роботи на Добропільському напрямку за останній тиждень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори FPV-дронів, розрахунки ППО та екіпажі ударних БпЛА продовжують методично знищувати живу силу, техніку та логістику російських окупантів.

Особливу увагу підрозділ приділяє ворожим безпілотникам, укриттям і переправам, які противник використовує для перекидання сил.

Зокрема за тиждень бойової роботи бійці "Буревію" знищили:

  • 64 окупантів;
  • 146 FPV-дронів;
  • 72 БпЛА "Молнія";
  • 1 БпЛА "Supercam";
  • 1 БпЛА "Ланцет";
  • 33 одиниці легкої автотехніки;
  • 6 одиниць важкої техніки;
  • 7 ворожих укриттів;
  • 4 укриття пілотів БпЛА;
  • 1 переправу для мототехніки;
  • 1 переправу.

