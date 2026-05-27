2 067 2
Бійці бригади "Буревій" за тиждень ліквідували 64 окупантів та збили понад 220 ворожих дронів. ВIДЕО
Воїни бригади НГУ "Буревій" оприлюднили результати бойової роботи на Добропільському напрямку за останній тиждень.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори FPV-дронів, розрахунки ППО та екіпажі ударних БпЛА продовжують методично знищувати живу силу, техніку та логістику російських окупантів.
Особливу увагу підрозділ приділяє ворожим безпілотникам, укриттям і переправам, які противник використовує для перекидання сил.
Зокрема за тиждень бойової роботи бійці "Буревію" знищили:
- 64 окупантів;
- 146 FPV-дронів;
- 72 БпЛА "Молнія";
- 1 БпЛА "Supercam";
- 1 БпЛА "Ланцет";
- 33 одиниці легкої автотехніки;
- 6 одиниць важкої техніки;
- 7 ворожих укриттів;
- 4 укриття пілотів БпЛА;
- 1 переправу для мототехніки;
- 1 переправу.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Luiza
показати весь коментар27.05.2026 21:39 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль