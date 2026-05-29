Російський окупант на Покровському напрямку застрелився під наглядом українського дрона. ВIДЕО

Висока ефективність та безжальність українських безпілотників на полі бою продовжують деморалізувати особовий склад окупаційних військ, змушуючи загарбників масово чинити самогубства, аби уникнути зустрічі з FPV-дронами. Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговий такий випадок було зафіксовано на одному з найгарячіших відтинків фронту.

У мережі опубліковано відеозапис підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону Центру спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України, які тримають оборону на Покровському напрямку.

На кадрах об'єктивного контролю видно пораненого російського військового, який залишився один посеред розбитої посадки. Помітивши над собою український безпілотник, що завис для фіксації або скиду боєприпасу, загарбник вирішив не чекати на удар. Він приставив дуло власного автомата до голови і натиснув на гачок, ліквідувавши себе на місці.

