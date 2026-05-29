Російський окупант на Покровському напрямку застрелився під наглядом українського дрона. ВIДЕО

Висока ефективність та безжальність українських безпілотників на полі бою продовжують деморалізувати особовий склад окупаційних військ, змушуючи загарбників масово чинити самогубства, аби уникнути зустрічі з FPV-дронами. Як повідомляє Цензор.НЕТ, черговий такий випадок було зафіксовано на одному з найгарячіших відтинків фронту.

У мережі опубліковано відеозапис підрозділу "Гострі Картузи" 2-го окремого загону Центру спеціального призначення "Омега" Національної гвардії України, які тримають оборону на Покровському напрямку.

На кадрах об'єктивного контролю видно пораненого російського військового, який залишився один посеред розбитої посадки. Помітивши над собою український безпілотник, що завис для фіксації або скиду боєприпасу, загарбник вирішив не чекати на удар. Він приставив дуло власного автомата до голови і натиснув на гачок, ліквідувавши себе на місці.

Дивіться: Росіянин на полі бою добиває свого пораненого поплічника і пускає собі кулю в голову. ВIДЕО

+7
29.05.2026 11:47 Відповісти
29.05.2026 11:47 Відповісти
+7
Не верю! Положил автомат и рукой махнул! Не верю!
29.05.2026 12:40 Відповісти
29.05.2026 12:40 Відповісти
+6
Молодець! Нам гранату зекономив...
29.05.2026 12:10 Відповісти
29.05.2026 12:10 Відповісти
показати весь коментар
29.05.2026 11:47 Відповісти
Та все нормально. Тільки чому так довго вагався? Непорядок.
29.05.2026 11:51 Відповісти
29.05.2026 11:51 Відповісти
Цілився.
29.05.2026 13:16 Відповісти
29.05.2026 13:16 Відповісти
тепер кацапам це треба робить як тільки їм у воєннік вклеюють мобпрєдпісаніє.
29.05.2026 11:54 Відповісти
29.05.2026 11:54 Відповісти
Стрілятися в голову для кацапа не вихід, можна промахнутися в зв'язку з відсутністю мізків.
29.05.2026 12:08 Відповісти
29.05.2026 12:08 Відповісти
О! Хоч щось розумне в своєму житті зробив.
29.05.2026 13:15 Відповісти
29.05.2026 13:15 Відповісти
А **** вони вдома так нероБЛЯТЬ????
29.05.2026 15:09 Відповісти
29.05.2026 15:09 Відповісти
вєжлівий зєльоний чєловєчєк
прошьол ускорєний курс вєжлівості
29.05.2026 15:51 Відповісти
29.05.2026 15:51 Відповісти
Так ось на що iм автомати видають?!
29.05.2026 17:54 Відповісти
29.05.2026 17:54 Відповісти
Им гундяй пообещал, что все грехи из-за самоубийства на поле боя - списьіваются, так что - в рай они после самострела.
29.05.2026 20:47 Відповісти
29.05.2026 20:47 Відповісти
підожжіть... черепушку мало рознести... НІ?
29.05.2026 22:14 Відповісти
29.05.2026 22:14 Відповісти
Куля пробила голову, пройшла крізь шолом і продовжила летіти ще на значну відстань.
показати весь коментар
30.05.2026 16:41 Відповісти
 
 