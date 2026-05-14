Росіянин на полі бою добиває свого пораненого поплічника і пускає собі кулю в голову. ВIДЕО

У мережі опубліковано відео, на якому окупант на полі бою під ударами українських дронів добиває свого поплічника та пускає собі кулю у голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самоліквідації росіян зафільмувала камера безпілотника.

На записі видно двох окупантів, один із яких отримав поранення. Його поплічник спочатку намагався надати першу допомогу, проте в цей момент український дрон-камікадзе здійснив повторну атаку, завдавши ворогу додаткових уражень.

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Замість продовження евакуації або надання допомоги, окупант холоднокровно здійснив контрольний постріл у свого пораненого товариша. Відразу після цього загарбник повернув зброю проти себе і вкоротив собі віку, застрелившись із власного автомата.

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