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Новини Відео Окупанти-самовбивці
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Росіянин на полі бою добиває свого пораненого поплічника і пускає собі кулю в голову. ВIДЕО

У мережі опубліковано відео, на якому окупант на полі бою під ударами українських дронів добиває свого поплічника та пускає собі кулю у голову.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, момент самоліквідації росіян зафільмувала камера безпілотника.

На записі видно двох окупантів, один із яких отримав поранення. Його поплічник спочатку намагався надати першу допомогу, проте в цей момент український дрон-камікадзе здійснив повторну атаку, завдавши ворогу додаткових уражень.

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Замість продовження евакуації або надання допомоги, окупант холоднокровно здійснив контрольний постріл у свого пораненого товариша. Відразу після цього загарбник повернув зброю проти себе і вкоротив собі віку, застрелившись із власного автомата.

Дивіться: Дронарі "Злих Сапсанів" зафільмували момент, як поранений рашист вкоротив собі віку пострілом у голову. ВIДЕО 18+

Також дивіться: Роботизований штурм у Костянтинівці: наземні дрони-камікадзе ліквідували ДРГ із восьми окупантів. ВIДЕО

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армія рф (22137) самогубство (709) бій (254)
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Топ коментарі
+22
хорошиє узкіє, зекономили дрони
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14.05.2026 09:28 Відповісти
+17
веселе те що вони дохнуть!
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14.05.2026 10:00 Відповісти
+11
Дабєй мєня брат, спасіба брат
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14.05.2026 09:26 Відповісти

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