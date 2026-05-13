Роботизований штурм у Костянтинівці: наземні дрони-камікадзе ліквідували ДРГ із восьми окупантів. ВIДЕО

Стали відомі подробиці унікальної операції з ліквідації ворожої диверсійно-розвідувальної групи у прифронтовій Костянтинівці. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 100-ї окремої механізованої бригади ("Сталева Сотка") провели успішний роботизований штурм, знищивши вісьмох підготовлених окупантів-кримінальників.

За даними розвідки, ворожа ДРГ захопила покинуту багатоповерхівку для облаштування бази та здійснення подальших терактів. Оскільки особового складу на найближчій позиції було недостатньо для прямого штурму без великих втрат, командування бригади застосувало тактику із залученням трьох наземних роботизованих комплексів (НРК).

Хід операції:

Відволікаючий маневр: Перший наземний дрон виступив у ролі приманки, змусивши окупантів видати себе та зосередити весь вогонь на ньому.

Удар камікадзе: Поки ворог відволікся, у тил будівлі заїхав другий НРК, завантажений 300 кілограмами вибухівки . Помітивши загрозу в останню мить, диверсанти намагалися сховатися в шахті ліфта, проте потужний вибух спричинив обвал будівлі, заблокувавши їх усередині.

Логістична підтримка: Третій робот завчасно доставив українським піхотинцям на сусідню позицію додаткове озброєння та протитанкові міни для фінального оточення.

Після вибуху бійці 100-ї ОМБр заблокували руїни та запропонували вцілілим загарбникам здатися в полон. Окупанти відмовилися і відкрили вогонь, після чого всю групу з восьми диверсантів було ліквідовано. Ця операція стала прикладом ідеальної взаємодії піхоти та новітніх технологій, що дозволило виконати складне завдання без втрат серед українських воїнів.

