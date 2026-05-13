Новини Наземні роботизовані комплекси НРК
Роботизований штурм у Костянтинівці: наземні дрони-камікадзе ліквідували ДРГ із восьми окупантів. ВIДЕО

Стали відомі подробиці унікальної операції з ліквідації ворожої диверсійно-розвідувальної групи у прифронтовій Костянтинівці. Як повідомляє Цензор.НЕТ, бійці 100-ї окремої механізованої бригади ("Сталева Сотка") провели успішний роботизований штурм, знищивши вісьмох підготовлених окупантів-кримінальників.

За даними розвідки, ворожа ДРГ захопила покинуту багатоповерхівку для облаштування бази та здійснення подальших терактів. Оскільки особового складу на найближчій позиції було недостатньо для прямого штурму без великих втрат, командування бригади застосувало тактику із залученням трьох наземних роботизованих комплексів (НРК).

Хід операції:

  • Відволікаючий маневр: Перший наземний дрон виступив у ролі приманки, змусивши окупантів видати себе та зосередити весь вогонь на ньому.

  • Удар камікадзе: Поки ворог відволікся, у тил будівлі заїхав другий НРК, завантажений 300 кілограмами вибухівки. Помітивши загрозу в останню мить, диверсанти намагалися сховатися в шахті ліфта, проте потужний вибух спричинив обвал будівлі, заблокувавши їх усередині.

  • Логістична підтримка: Третій робот завчасно доставив українським піхотинцям на сусідню позицію додаткове озброєння та протитанкові міни для фінального оточення.

Після вибуху бійці 100-ї ОМБр заблокували руїни та запропонували вцілілим загарбникам здатися в полон. Окупанти відмовилися і відкрили вогонь, після чого всю групу з восьми диверсантів було ліквідовано. Ця операція стала прикладом ідеальної взаємодії піхоти та новітніх технологій, що дозволило виконати складне завдання без втрат серед українських воїнів.

Дуже вдала операція по взяттю в полон диверсантів.Шахту ліфта ще негашеним вапном посипати,щоб "полонені" не дуже смерділи.
13.05.2026 11:34 Відповісти
В піхоти не було в кишені КАБа.
13.05.2026 12:31 Відповісти
нема в нас ніяких ФАБів - є іноземні JDAMи. + літаковиліт який хаває ресурс. Тому 2-3 НРК - набагато дешевша ціна.
13.05.2026 12:31 Відповісти
А неможна перед відходом мінувати споруди, а потім відслідковувати коли до них зайдуть кацапи, підривати?
13.05.2026 11:28 Відповісти
З Костянтинівки наші не відходили, там же написано, зайшла кацапська ДРГ.
13.05.2026 11:41 Відповісти
Стільки геморою і ризику замість того що кинути на цю будівлю один-два 250кг КАБи. Чи в нас як в анекдоті багато людей, часу і натхнення?
13.05.2026 11:32 Відповісти
Бажано засипати до того, як орки перестають рухатись. Можна потім і водичкою поляти з гуманних міркувань.
13.05.2026 15:23 Відповісти
Роботи замість "м'яса"-мало би бути в масовому масштабі.
13.05.2026 11:38 Відповісти
Он розробника тих дронів в СІЗО тримають. Хотіли видати рашці. Чеченець, який нелегально в'їхав в Україну, встиг одружитись і трьох дітей зробити.
13.05.2026 16:35 Відповісти
а це що за історія?
13.05.2026 18:26 Відповісти
знайшов, це жесть, але якщо послухати, які переписки велись і оголошені прокурором, то все стає на свої місця, там зрадники
13.05.2026 18:32 Відповісти
Наші Воїни молодці , дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
13.05.2026 12:25 Відповісти
Шикарний від!
13.05.2026 18:33 Відповісти
 
 