Роботизированный штурм в Константиновке: наземные дроны-камикадзе ликвидировали ДРГ из восьми оккупантов. ВИДЕО
Стали известны подробности уникальной операции по ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы в прифронтовой Константиновке. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 100-й отдельной механизированной бригады ("Стальная Сотка") провели успешный роботизированный штурм, уничтожив восьмерых подготовленных оккупантов-криминальщиков.
По данным разведки, вражеская ДРГ захватила заброшенное многоэтажное здание для обустройства базы и совершения дальнейших терактов. Поскольку личного состава на ближайшей позиции было недостаточно для прямого штурма без больших потерь, командование бригады применило тактику с привлечением трех наземных роботизированных комплексов (НРК).
Ход операции:
-
Отвлекающий маневр: Первый наземный дрон выступил в роли приманки, заставив оккупантов выдать себя и сосредоточить весь огонь на нем.
-
Удар камикадзе: Пока враг отвлекся, в тыл здания заехал второй НРК, загруженный 300 килограммами взрывчатки. Заметив угрозу в последний момент, диверсанты пытались спрятаться в шахте лифта, однако мощный взрыв вызвал обвал здания, заблокировав их внутри.
-
Логистическая поддержка: Третий робот заблаговременно доставил украинским пехотинцам на соседнюю позицию дополнительное вооружение и противотанковые мины для окончательного окружения.
После взрыва бойцы 100-й ОМБр заблокировали руины и предложили уцелевшим захватчикам сдаться в плен. Оккупанты отказались и открыли огонь, после чего вся группа из восьми диверсантов была ликвидирована. Эта операция стала примером идеального взаимодействия пехоты и новейших технологий, что позволило выполнить сложную задачу без потерь среди украинских воинов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль