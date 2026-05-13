8 546 14

Роботизированный штурм в Константиновке: наземные дроны-камикадзе ликвидировали ДРГ из восьми оккупантов. ВИДЕО

Стали известны подробности уникальной операции по ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы в прифронтовой Константиновке. Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы 100-й отдельной механизированной бригады ("Стальная Сотка") провели успешный роботизированный штурм, уничтожив восьмерых подготовленных оккупантов-криминальщиков.

По данным разведки, вражеская ДРГ захватила заброшенное многоэтажное здание для обустройства базы и совершения дальнейших терактов. Поскольку личного состава на ближайшей позиции было недостаточно для прямого штурма без больших потерь, командование бригады применило тактику с привлечением трех наземных роботизированных комплексов (НРК).

Ход операции:

  • Отвлекающий маневр: Первый наземный дрон выступил в роли приманки, заставив оккупантов выдать себя и сосредоточить весь огонь на нем.

  • Удар камикадзе: Пока враг отвлекся, в тыл здания заехал второй НРК, загруженный 300 килограммами взрывчатки. Заметив угрозу в последний момент, диверсанты пытались спрятаться в шахте лифта, однако мощный взрыв вызвал обвал здания, заблокировав их внутри.

  • Логистическая поддержка: Третий робот заблаговременно доставил украинским пехотинцам на соседнюю позицию дополнительное вооружение и противотанковые мины для окончательного окружения.

После взрыва бойцы 100-й ОМБр заблокировали руины и предложили уцелевшим захватчикам сдаться в плен. Оккупанты отказались и открыли огонь, после чего вся группа из восьми диверсантов была ликвидирована. Эта операция стала примером идеального взаимодействия пехоты и новейших технологий, что позволило выполнить сложную задачу без потерь среди украинских воинов.

армия РФ (22784) уничтожение (9804) Донецкая область (12284) бой (250) 100 отдельная бригада териториальной обороны (13) Краматорский район (1196) Константиновка (1988) НРК наземный роботизированный комплекс (118)
Топ комментарии
Дуже вдала операція по взяттю в полон диверсантів.Шахту ліфта ще негашеним вапном посипати,щоб "полонені" не дуже смерділи.
13.05.2026 11:34 Ответить
В піхоти не було в кишені КАБа.
13.05.2026 12:31 Ответить
Наші Воїни молодці , дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
13.05.2026 12:25 Ответить
А неможна перед відходом мінувати споруди, а потім відслідковувати коли до них зайдуть кацапи, підривати?
13.05.2026 11:28 Ответить
З Костянтинівки наші не відходили, там же написано, зайшла кацапська ДРГ.
13.05.2026 11:41 Ответить
Стільки геморою і ризику замість того що кинути на цю будівлю один-два 250кг КАБи. Чи в нас як в анекдоті багато людей, часу і натхнення?
13.05.2026 11:32 Ответить
👍
13.05.2026 12:42 Ответить
нема в нас ніяких ФАБів - є іноземні JDAMи. + літаковиліт який хаває ресурс. Тому 2-3 НРК - набагато дешевша ціна.
13.05.2026 12:31 Ответить
Бажано засипати до того, як орки перестають рухатись. Можна потім і водичкою поляти з гуманних міркувань.
13.05.2026 15:23 Ответить
Роботи замість "м'яса"-мало би бути в масовому масштабі.
13.05.2026 11:38 Ответить
Он розробника тих дронів в СІЗО тримають. Хотіли видати рашці. Чеченець, який нелегально в'їхав в Україну, встиг одружитись і трьох дітей зробити.
13.05.2026 16:35 Ответить
а це що за історія?
13.05.2026 18:26 Ответить
знайшов, це жесть, але якщо послухати, які переписки велись і оголошені прокурором, то все стає на свої місця, там зрадники
13.05.2026 18:32 Ответить
Шикарний від!
13.05.2026 18:33 Ответить
 
 