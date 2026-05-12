Украинский пехотинец в ближнем бою сдерживает штурм пяти оккупантов до прилета беспилотников ВСУ. ВИДЕО

В сети появились кадры ближнего боя, в ходе которого один украинский пехотинец сумел в одиночку сдержать атаку пяти россиян на свою позицию до прибытия беспилотников. Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел на одном из участков фронта с участием бойцов 2-го батальона 33-го отдельного штурмового полка.

На записи видно, что пехотинец героически сдерживал натиск пяти российских оккупантов непосредственно в окопах, его действия координировали и поддерживали операторы разведывательных и FPV-дронов. Благодаря тесному взаимодействию, технологические средства нанесли огневой удар по штурмовой группе врага, что позволило сохранить жизнь нашему защитнику.

Топ комментарии
Мужики погибли за родину. Послать цветы их телкам и шлюхам.
12.05.2026 11:02 Ответить
Погибли за дворец ліліпутіна в гєленжику, за яхту сечіна, за бізнес кабаєвой, за вілу соловьйова в Італії....
12.05.2026 11:42 Ответить
Подохли.
12.05.2026 15:06 Ответить
Зараз 70% втрат від дронів- воїну слава!
12.05.2026 11:02 Ответить
цей ролик заспокоює нервову систему у 100 разів краще від будь-яких ліків
12.05.2026 11:07 Ответить
Ніхрєнасобі заспокоює! В мене він, як на ножах пройшов! Недай Боже шось пішло б не так...
12.05.2026 11:11 Ответить
ми знали результат заздалегідь, що наш захисник не загинув, ролик це смакування підсумку
12.05.2026 11:20 Ответить
Жесть! Слава нишим воїнам! Пташки це добре, та чому там тільки один наш воїн? А тому, що мамкини ухилєси вже з ножами кидаються на ТЦК...
12.05.2026 11:09 Ответить
Один в цьому окопі. Якщо дивилися уважно - то бой веде не один - першого кацапа робить хорошим інший український воїн з сусіднього окопу.
12.05.2026 11:24 Ответить
Ну в анонсі роліка йдеться про одного нашого воїна. Чи першого кацапа забаранили з іншого окопа - не ясно...
12.05.2026 11:31 Ответить
"Чи першого кацапа забаранили з іншого окопа - не ясно" - про це пишеться у самому ролику
12.05.2026 11:48 Ответить
Та ти шо? Без твого тупого коментаря так би і не дізнався! Ти сюди випорожнятись вскочило? Купи собі підгузника, дятел!
12.05.2026 12:26 Ответить
Так це логічно *****, це і є визначення ухилєса - людина яка тікає від тягот і небезпек війни
Якби війна була легкою прогулянкою на свіжому повітрі з пострілушками в тирі і пікніками, ухилесів би не було.
12.05.2026 12:19 Ответить
Ти мабуть свою бубочку під спідницею ховаєш, якщо за ухилєсів топиш? Погодуй вже його...
12.05.2026 12:30 Ответить
Я знаю такого, який в лютому 2022р, під воєнкоматом 2 доби в черзі чекав. Тоді не взяли бо не служив. В 2024р він уже з тцк бився.
12.05.2026 21:10 Ответить
Чудова робота! Респект!
12.05.2026 11:09 Ответить
так ролік напряжний ,але Слава нашим Козакам та Дронарям !!! ❤️
12.05.2026 11:24 Ответить
Дякую Тобі Боже за наших Військових! Бережи їх Господи, саме вони рятують Те що заповів ти Любити - землю, свою Батьківщину, родину і Волю!
12.05.2026 11:24 Ответить
Как они на таком хреновом видео своих от чужих отличают?
12.05.2026 11:41 Ответить
да ты, млять, стратег! Зашёл кацап в тыл направо - и сразу стал своим!
12.05.2026 12:32 Ответить
один п'ятьох стримує, вдвох - група штурму та зачистки...
а в тилу в пікселі на бусіках та в чорному з мігалками стільки лайна бігає та "бурятить"(
12.05.2026 12:38 Ответить
як, наш воїн опинився проти п'ятьох підарів, один?
у мене питання до сирського!!!!!
виконував інструкцію по ротації?
12.05.2026 14:29 Ответить
Слава Богу
Молимося про захист
12.05.2026 14:29 Ответить
 
 