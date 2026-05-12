Украинский пехотинец в ближнем бою сдерживает штурм пяти оккупантов до прилета беспилотников ВСУ. ВИДЕО

В сети появились кадры ближнего боя, в ходе которого один украинский пехотинец сумел в одиночку сдержать атаку пяти россиян на свою позицию до прибытия беспилотников. Как сообщает Цензор.НЕТ, инцидент произошел на одном из участков фронта с участием бойцов 2-го батальона 33-го отдельного штурмового полка.

На записи видно, что пехотинец героически сдерживал натиск пяти российских оккупантов непосредственно в окопах, его действия координировали и поддерживали операторы разведывательных и FPV-дронов. Благодаря тесному взаимодействию, технологические средства нанесли огневой удар по штурмовой группе врага, что позволило сохранить жизнь нашему защитнику.

