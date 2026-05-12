Український піхотинець у ближньому бою стримує штурм п’яти окупантів до прильоту безпілотників ЗСУ. ВIДЕО

У мережі опубліковано кадри ближнього бою, під час якого один український піхотинець зумів самотужки стримаим атаку п'яти росіян на його позицію до прильоту безпілотників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався на одній із ділянок фронту за участі бійців 2-го батальйону 33-го окремого штурмового полку.

На записі видно, що піхотинець героїчно стримував натиск п'яти російських окупантів безпосередньо в окопах, його дії координували та підтримували оператори розвідувальних та FPV-дронів. Завдяки тісній взаємодії, технологічні засоби завдали вогневого ураження по штурмовій групі ворога, що дозволило зберегти життя нашого захисника.

Топ коментарі
Мужики погибли за родину. Послать цветы их телкам и шлюхам.
12.05.2026 11:02 Відповісти
Погибли за дворец ліліпутіна в гєленжику, за яхту сечіна, за бізнес кабаєвой, за вілу соловьйова в Італії....
12.05.2026 11:42 Відповісти
Подохли.
12.05.2026 15:06 Відповісти
Зараз 70% втрат від дронів- воїну слава!
12.05.2026 11:02 Відповісти
цей ролик заспокоює нервову систему у 100 разів краще від будь-яких ліків
12.05.2026 11:07 Відповісти
Ніхрєнасобі заспокоює! В мене він, як на ножах пройшов! Недай Боже шось пішло б не так...
12.05.2026 11:11 Відповісти
ми знали результат заздалегідь, що наш захисник не загинув, ролик це смакування підсумку
12.05.2026 11:20 Відповісти
Жесть! Слава нишим воїнам! Пташки це добре, та чому там тільки один наш воїн? А тому, що мамкини ухилєси вже з ножами кидаються на ТЦК...
12.05.2026 11:09 Відповісти
Один в цьому окопі. Якщо дивилися уважно - то бой веде не один - першого кацапа робить хорошим інший український воїн з сусіднього окопу.
12.05.2026 11:24 Відповісти
Ну в анонсі роліка йдеться про одного нашого воїна. Чи першого кацапа забаранили з іншого окопа - не ясно...
12.05.2026 11:31 Відповісти
"Чи першого кацапа забаранили з іншого окопа - не ясно" - про це пишеться у самому ролику
12.05.2026 11:48 Відповісти
Та ти шо? Без твого тупого коментаря так би і не дізнався! Ти сюди випорожнятись вскочило? Купи собі підгузника, дятел!
12.05.2026 12:26 Відповісти
Так це логічно *****, це і є визначення ухилєса - людина яка тікає від тягот і небезпек війни
Якби війна була легкою прогулянкою на свіжому повітрі з пострілушками в тирі і пікніками, ухилесів би не було.
12.05.2026 12:19 Відповісти
Ти мабуть свою бубочку під спідницею ховаєш, якщо за ухилєсів топиш? Погодуй вже його...
12.05.2026 12:30 Відповісти
Я знаю такого, який в лютому 2022р, під воєнкоматом 2 доби в черзі чекав. Тоді не взяли бо не служив. В 2024р він уже з тцк бився.
12.05.2026 21:10 Відповісти
Чудова робота! Респект!
12.05.2026 11:09 Відповісти
так ролік напряжний ,але Слава нашим Козакам та Дронарям !!! ❤️
12.05.2026 11:24 Відповісти
Дякую Тобі Боже за наших Військових! Бережи їх Господи, саме вони рятують Те що заповів ти Любити - землю, свою Батьківщину, родину і Волю!
12.05.2026 11:24 Відповісти
Как они на таком хреновом видео своих от чужих отличают?
12.05.2026 11:41 Відповісти
да ты, млять, стратег! Зашёл кацап в тыл направо - и сразу стал своим!
12.05.2026 12:32 Відповісти
один п'ятьох стримує, вдвох - група штурму та зачистки...
а в тилу в пікселі на бусіках та в чорному з мігалками стільки лайна бігає та "бурятить"(
12.05.2026 12:38 Відповісти
як, наш воїн опинився проти п'ятьох підарів, один?
у мене питання до сирського!!!!!
виконував інструкцію по ротації?
12.05.2026 14:29 Відповісти
Слава Богу
Молимося про захист
12.05.2026 14:29 Відповісти
На кожну москальську вантажівку з піхотою ЗСУ відповідають вантажівкою з дронами❤️🇺🇦❤️
13.05.2026 10:00 Відповісти
На жаль українського воїна ми не побачили, рухався лише прапор.
13.05.2026 14:05 Відповісти
 
 