Український піхотинець у ближньому бою стримує штурм п’яти окупантів до прильоту безпілотників ЗСУ. ВIДЕО

У мережі опубліковано кадри ближнього бою, під час якого один український піхотинець зумів самотужки стримаим атаку п'яти росіян на його позицію до прильоту безпілотників. Як повідомляє Цензор.НЕТ, інцидент стався на одній із ділянок фронту за участі бійців 2-го батальйону 33-го окремого штурмового полку.

На записі видно, що піхотинець героїчно стримував натиск п'яти російських окупантів безпосередньо в окопах, його дії координували та підтримували оператори розвідувальних та FPV-дронів. Завдяки тісній взаємодії, технологічні засоби завдали вогневого ураження по штурмовій групі ворога, що дозволило зберегти життя нашого захисника.

