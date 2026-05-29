Росія посилила атаки на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА

Найінтенсивніші бої відбулися на Покровському , Гуляйпільському та Лиманському напрямках. Також ворог активний на Слобожанському та Костянтинівському. За добу зафіксовано 267 бойових зіткнень.

Обстріли України

Учора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 86 авіаційних ударів, скинув 269 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7881 дрон-камікадзе та здійснив 2806 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Мала Слобідка та Нова Слобода Сумської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень, ворог завдав семи авіаційних ударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Шев’яківка, Лиман та у напрямку населених пунктів Ізбицьке й Тернова.

На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили сім ворожих атак у районах Ківшарівки, Петропавлівки, Піщаного та Куп’янська.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Лиман, Дробишеве та Діброва.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка, Закітне та Різниківка.

На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки в районах населених пунктів Тихонівка та Маркове.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Берестка, Русиного Яру та Степанівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Білицьке, Гришине, Удачне, Молодецьке, Філія та Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у районах населених пунктів Січневе та Злагода.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 32 атаки окупантів у районах населених пунктів Мирне, Добропілля, Воздвижівка, Гірке, Залізничне, Гуляйпільське, Рибне, Цвіткове, Староукраїнка, Верхня Терса та Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку в районі острова Білогрудий.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну ворожу артилерійську систему.

Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 960 осіб. Також ворог втратив два танки, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, чотири наземні робототехнічні комплекси, 1750 безпілотних літальних апаратів та 324 одиниці автомобільної техніки.