Росія посилила атаки на Покровському та Гуляйпільському напрямках, - Генштаб. КАРТА
Найінтенсивніші бої відбулися на Покровському , Гуляйпільському та Лиманському напрямках. Також ворог активний на Слобожанському та Костянтинівському. За добу зафіксовано 267 бойових зіткнень.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Обстріли України
Учора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 86 авіаційних ударів, скинув 269 керованих авіабомб. Крім того, застосував 7881 дрон-камікадзе та здійснив 2806 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 77 – із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Мала Слобідка та Нова Слобода Сумської області.
Бойові дії
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося п’ять боєзіткнень, ворог завдав семи авіаційних ударів, скинув 15 керованих бомб, здійснив 99 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема три – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.
На Південно-Слобожанському напрямку противник дев’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Приліпка, Ветеринарне, Шев’яківка, Лиман та у напрямку населених пунктів Ізбицьке й Тернова.
На Куп’янському напрямку наші захисники зупинили сім ворожих атак у районах Ківшарівки, Петропавлівки, Піщаного та Куп’янська.
На Лиманському напрямку українські воїни відбили 13 спроб загарбників просунутися у бік населених пунктів Греківка, Макіївка, Новомихайлівка, Лиман, Дробишеве та Діброва.
На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили чотири спроби окупантів просунутися вперед у районах населених пунктів Рай-Олександрівка, Закітне та Різниківка.
На Краматорському напрямку наші захисники зупинили три ворожі атаки в районах населених пунктів Тихонівка та Маркове.
На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 16 атак поблизу Костянтинівки, Іллінівки, Іванопілля, Берестка, Русиного Яру та Степанівки.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 46 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Вільне, Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Шевченко, Покровськ, Білицьке, Гришине, Удачне, Молодецьке, Філія та Новопавлівка.
На Олександрівському напрямку противник двічі атакував у районах населених пунктів Січневе та Злагода.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 32 атаки окупантів у районах населених пунктів Мирне, Добропілля, Воздвижівка, Гірке, Залізничне, Гуляйпільське, Рибне, Цвіткове, Староукраїнка, Верхня Терса та Чарівне.
На Оріхівському напрямку ворог двічі намагався просунутися в районі населеного пункту Щербаки.
На Придніпровському напрямку українські підрозділи зупинили одну ворожу атаку в районі острова Білогрудий.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Удари по ворогу
За минулу добу ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили одну ворожу артилерійську систему.
Загалом минулої доби втрати російських загарбників становлять 960 осіб. Також ворог втратив два танки, 11 бойових броньованих машин, 28 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, чотири наземні робототехнічні комплекси, 1750 безпілотних літальних апаратів та 324 одиниці автомобільної техніки.
Противник заявляв про контроль над Воздвижівкою і публікували кадри з прапорами в різних частинах селища. Проте ситуація залишалась неоднозначною: зйомки розтяглися на два дні через загрозу дронів, а ЗСУ продовжували активні контрдії в районі населеного пункту. Тут ключовим завданням російських військ було перерізати східну логістику ЗСУ на Оріхів.
Пізніше, ЗСУ зачистили район Воздвижівки. Частину російських солдатів взяли в полон, іншу частину було знищено. Про це повідомили DeepState.
Простими словами, мав місце черговий російський "флаговтик".
Також, противник повідомляв, що російські війська відбивають атаки ЗСУ в районі населеного пункту Толстой на Південно-Донецькому напрямку, публікуючи карти зі значною зоною контролю українських сил.
Ці оцінки виглядають дещо завищеними, хоча ЗСУ справді проводять контрдії на цій ділянці.
Костянтинівський напрямок залишається вкрай напруженим. У самій Костянтинівці діють малі штурмові групи супротивника - їх фіксують у мікрорайонах Південний, Центральний, Другий, Супутник та Гора. Про повноцінне закріплення поки що мови немає: ситуація змінюється буквально на ходу.
Російська авіація та артилерія продовжують інтенсивно працювати по місту.
На схід від Костянтинівки противник зайняв територію підстанції і звідти веде атаки у бік мікрорайону Гора та селища Новодмитрівка.
Також, сили противника фіксуються в районах підприємства «Кварсит», заводу «Будскло», руїн колишнього Костянтинівського хімічного заводу та дачного кооперативу «Хімік».
Слов'янський напрямок:
Ситуація біля Міньківки та каналу Сіверський Донець - Донбас помітно ускладнилася. Противник зміг просунутися одразу на кількох ділянках, включаючи райони Голубівки та Міньківки, продовжуючи стискати «кишеню».
Останні просування російських сил у районі каналу серйозно ускладнили оборону населеного пункту.
У Харківському прикордонні російські сили перетнули кордон на південь від Ветеринарного та увійшли у Гранів та Шевченко.
Після виявлення супротивника ЗСУ завдали ударів FPV-дронами. Бойова робота продовжується.
Мета російських сил - розширення «буферної зони» біля кордону.
У районі Новодмитрівки на Сумському прикордонні супротивник продовжує активні штурмові дії. У ході останніх атак російський підрозділ зайняв позиції в західній частині населеного пункту, після чого зазнав удару БПЛА. Ситуація залишається напруженою: противник продовжує переміщення через лісовий масив і може будь-якої миті розпочати нову атаку."