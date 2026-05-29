Россия усилила атаки на Покровском и Гуляйпольском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Наиболее интенсивные бои произошли на Покровском, Гуляйпольском и Лиманском направлениях. Также противник ведет активные действия на Слобожанском и Константиновском направлениях. За сутки зафиксировано 267 боевых столкновений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 86 авиационных ударов, сбросил 269 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 7881 дрон-камикадзе и осуществил 2806 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 77 – из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Малая Слободка и Новая Слобода Сумской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло пять боевых столкновений, враг нанес семь авиационных ударов, сбросил 15 управляемых бомб, осуществил 99 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три – с применением реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник девять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Старица, Прилепка, Ветеринарное, Шевьяковка, Лиман и в направлении населенных пунктов Избицкое и Терновое.

На Купянском направлении наши защитники остановили семь вражеских атак в районах Ковшаровки, Петропавловки, Песчаного и Купянска.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 13 попыток захватчиков продвинуться в сторону населенных пунктов Грековка, Макеевка, Новомихайловка, Лиман, Дробышево и Диброва.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили четыре попытки оккупантов продвинуться вперед в районах населенных пунктов Рай-Александровка, Закитное и Резниковка.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три вражеские атаки в районах населенных пунктов Тихоновка и Марково.

На Константиновском направлении враг совершил 16 атак вблизи Константиновки, Ильиновки, Иванополья, Берестка, Русина Яра и Степановки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 46 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Вильное, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Шевченко, Покровск, Белицкое, Гришино, Удачное, Молодецкое, Филия и Новопавловка.

На Александровском направлении противник дважды атаковал в районах населенных пунктов Сичневое и Злагода.

На Гуляйпольском направлении произошло 32 атаки оккупантов в районах населенных пунктов Мирное, Доброполье, Воздвижевка, Гиркое, Зализнычное, Гуляйпольское, Рыбное, Цветково, Староукраинка, Верхняя Терса и Чаривное.

На Ореховском направлении враг дважды пытался продвинуться в районе населенного пункта Щербаки.

На Приднепровском направлении украинские подразделения остановили одну вражескую атаку в районе острова Белогрудый.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательные группировки врага не обнаружены.

Удары по врагу

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну вражескую артиллерийскую систему.

Всего за минувшие сутки потери российских захватчиков составили 960 человек. Также враг потерял два танка, 11 боевых бронированных машин, 28 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, четыре наземных робототехнических комплекса, 1750 беспилотных летательных аппаратов и 324 единицы автомобильной техники.