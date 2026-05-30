Рашист снял атаку украинских дронов на вражескую технику вблизи временно оккупированного Бердянска. ВИДЕО

В сети появились кадры успешного удара украинского беспилотника по грузовику российских оккупантов вблизи временно оккупированного Бердянска.

Как сообщает Цензор.НЕТ, первая попытка поражения оказалась неудачной — дрон, вероятно, был поврежден при заходе на цель, потерял управление и не взорвался.

Однако уже через мгновение следующий беспилотник прицельно попал во вражескую технику.

В результате удара КамАЗ оккупантов был уничтожен мощным взрывом.

Момент детонации попал на видео, снятое одним из рашистов.

