Рашист снял атаку украинских дронов на вражескую технику вблизи временно оккупированного Бердянска. ВИДЕО
В сети появились кадры успешного удара украинского беспилотника по грузовику российских оккупантов вблизи временно оккупированного Бердянска.
Как сообщает Цензор.НЕТ, первая попытка поражения оказалась неудачной — дрон, вероятно, был поврежден при заходе на цель, потерял управление и не взорвался.
Однако уже через мгновение следующий беспилотник прицельно попал во вражескую технику.
В результате удара КамАЗ оккупантов был уничтожен мощным взрывом.
Момент детонации попал на видео, снятое одним из рашистов.
