Кадыровцы сняли налет украинских FPV-дронов на собственное укрытие. ВИДЕО

В сети появилась видеозапись, на которой кадыровцы запечатлели момент атаки украинских FPV-дронов на свои укрытия на Донецком направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинская аэроразведка обнаружила место дислокации оккупантов и передала координаты для поражения.

После этого по укрытию российских военных была нанесена серия ударов беспилотниками.

На кадрах видно, что в укрытии находились как минимум 4 оккупанта.

В результате точного попадания БПЛА сооружение понесло значительные разрушения — часть потолка обрушилась прямо на захватчиков.

