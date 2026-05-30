Артиллеристы совместно с разведкой 40-й бригады уничтожили САУ, пушки, миномет и 15 оккупантов. ВИДЕО

Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта продолжают наносить потери российским войскам в своей зоне ответственности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы дронов и артиллеристы благодаря четкому взаимодействию поразили ряд замаскированных позиций противника, его артиллерийские средства, технику и живую силу.

На обнародованных кадрах уничтожено:

  • 1 миномет;
  • 2 пушки;
  • 2 самоходные артиллерийские установки;
  • 1 укрытие противника;
  • 15 оккупантов;
  • 1 автомобиль УАЗ;
  • 2 БПЛА (ZALA и КВО).

В бригаде отмечают, что это лишь часть ежедневной боевой работы. Украинские воины продолжают методично уничтожать врага как на передовых позициях, так и в воздухе.

Слава 40-й ОАБр и 3-му ее дивизиону в частности).
30.05.2026 13:43 Ответить
30.05.2026 14:06 Ответить
 
 