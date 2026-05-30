2 472 2
Артиллеристы совместно с разведкой 40-й бригады уничтожили САУ, пушки, миномет и 15 оккупантов. ВИДЕО
Бойцы 40-й отдельной артиллерийской бригады имени Великого князя Витовта продолжают наносить потери российским войскам в своей зоне ответственности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, украинские операторы дронов и артиллеристы благодаря четкому взаимодействию поразили ряд замаскированных позиций противника, его артиллерийские средства, технику и живую силу.
На обнародованных кадрах уничтожено:
- 1 миномет;
- 2 пушки;
- 2 самоходные артиллерийские установки;
- 1 укрытие противника;
- 15 оккупантов;
- 1 автомобиль УАЗ;
- 2 БПЛА (ZALA и КВО).
В бригаде отмечают, что это лишь часть ежедневной боевой работы. Украинские воины продолжают методично уничтожать врага как на передовых позициях, так и в воздухе.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дан Корвин
показать весь комментарий30.05.2026 13:43 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Luiza
показать весь комментарий30.05.2026 14:06 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль