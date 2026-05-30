Артилеристи спільно з розвідкою 40-ї бригади знищили САУ, гармати, міномет та 15 окупантів. ВIДЕО

Бійці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта продовжують завдавати втрат російським військам у своїй зоні відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори дронів та артилеристи завдяки чіткій взаємодії уразили низку замаскованих позицій противника, його артилерійські засоби, техніку та живу силу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На оприлюднених кадрах знищено:

1 міномет;

2 гармати;

2 самохідні артилерійські установки;

1 укриття противника;

15 окупантів;

1 автомобіль УАЗ;

2 БпЛА (ZALA та КВО).

У бригаді наголошують, що це лише частина щоденної бойової роботи. Українські воїни продовжують методично знищувати ворога як на передових позиціях, так і в повітрі.

Дивіться також: Рашист зафільмував атаку українських дронів на ворожу техніку поблизу тимчасово окупованого Бердянська. ВIДЕО

Дивіться також: Пілоти бригади "Сталевий кордон" перехопили та знищили 15 ворожих БпЛА над Сумщиною. ВIДЕО