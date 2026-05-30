2 454 2
Артилеристи спільно з розвідкою 40-ї бригади знищили САУ, гармати, міномет та 15 окупантів. ВIДЕО
Бійці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта продовжують завдавати втрат російським військам у своїй зоні відповідальності.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори дронів та артилеристи завдяки чіткій взаємодії уразили низку замаскованих позицій противника, його артилерійські засоби, техніку та живу силу.
На оприлюднених кадрах знищено:
- 1 міномет;
- 2 гармати;
- 2 самохідні артилерійські установки;
- 1 укриття противника;
- 15 окупантів;
- 1 автомобіль УАЗ;
- 2 БпЛА (ZALA та КВО).
У бригаді наголошують, що це лише частина щоденної бойової роботи. Українські воїни продовжують методично знищувати ворога як на передових позиціях, так і в повітрі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дан Корвин
показати весь коментар30.05.2026 13:43 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Luiza
показати весь коментар30.05.2026 14:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль