УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11989 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російської техніки Знищення вогневих позицій окупантів Знищення російських безпілотників
2 454 2

Артилеристи спільно з розвідкою 40-ї бригади знищили САУ, гармати, міномет та 15 окупантів. ВIДЕО

Бійці 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта продовжують завдавати втрат російським військам у своїй зоні відповідальності.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, українські оператори дронів та артилеристи завдяки чіткій взаємодії уразили низку замаскованих позицій противника, його артилерійські засоби, техніку та живу силу.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На оприлюднених кадрах знищено:

  • 1 міномет;
  • 2 гармати;
  • 2 самохідні артилерійські установки;
  • 1 укриття противника;
  • 15 окупантів;
  • 1 автомобіль УАЗ;
  • 2 БпЛА (ZALA та КВО).

У бригаді наголошують, що це лише частина щоденної бойової роботи. Українські воїни продовжують методично знищувати ворога як на передових позиціях, так і в повітрі.

Дивіться також: Рашист зафільмував атаку українських дронів на ворожу техніку поблизу тимчасово окупованого Бердянська. ВIДЕО

Дивіться також: Пілоти бригади "Сталевий кордон" перехопили та знищили 15 ворожих БпЛА над Сумщиною. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (21161) знищення (10252) артилерія (900) 40 артилерійська бригада (36) міномет (117) дрони (8307) САУ (268) аеророзвідка (38)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава 40-й ОАБр и 3-му ее дивизиону в частности).
показати весь коментар
30.05.2026 13:43 Відповісти
...
показати весь коментар
30.05.2026 14:06 Відповісти
 
 