Рашист, тікаючи до лісосмуги, зафільмував щонайменше 25 ліквідованих окупантів: "#бануться, вот это жмуров, бл#дь". ВIДЕО 18+

У мережі оприлюднили відеозапис, на якому російський військовий фільмує наслідки удару Сил оборони по штурмових групах окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після атаки українських військових загарбник намагався сховатися у лісосмузі та під час втечі знімав обстановку навколо себе.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

На відео видно значні втрати російських підрозділів.

Також на кадрах налічується щонайменше 25 ліквідованих окупантів, тіла яких розкидані по місцевості після удару.

"#бануться, вот это жмуров, бл#дь", - емоційно коментує окупант, проходячи повз тіла своїх поплічників.

Дивіться також: Морпіхи 40-ї ОБрМП атакували позиції окупантів морськими дронами "Баракуда" з FPV-дронами на борту.. ВIДЕО

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також: Видовищний вибух російського "Шахеда" після влучання дрона-перехоплювача STING бійцями 38-го ЗРП. ВIДЕО