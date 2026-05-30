Морпіхи 40-ї ОБрМП атакували позиції окупантів морськими дронами "Баракуда" з FPV-дронами на борту. ВIДЕО

Бійці 40-ї окремої бригади морської піхоти провели на Херсонщині спецоперацію із застосуванням морських дронів "Баракуда", оснащених FPV-безпілотниками.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, нещодавно російська пропаганда заявляла про нібито знищення одного з таких безекіпажних човнів.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Однак оприлюднені кадри свідчать про протилежне - морські дрони продовжують успішно виконувати бойові завдання та завдавати втрат противнику.

Під час операції кілька "Баракуд" приховано наблизилися до ворожих позицій.

Після виходу в район виконання завдання безекіпажні човни розгорнули мачти-ретранслятори, а з їхніх бортів були запущені FPV-дрони для дорозвідки та пошуку прихованих цілей.

У прибережній зоні та серед очерету оператори виявили замасковані спостережні пункти, укриття та позиції окупантів. Після підтвердження координат по противнику було завдано серію точних ударів.

Також на кадрах видно, як ворожі укриття та позиції охоплює полум’я після влучань українських FPV-дронів.

Попри спроби противника протидіяти операції, більшість морських дронів успішно досягли району виконання завдання та виконали поставлені цілі.

У бригаді зазначають, що в операції брали участь кілька морських дронів із різними бойовими модулями та завданнями, що дозволило комплексно уразити ворожі позиції на прибережній ділянці фронту.

Дивіться також: Видовищний вибух російського "Шахеда" після влучання дрона-перехоплювача STING бійцями 38-го ЗРП. ВIДЕО

Дивіться також: Артилеристи спільно з розвідкою 40-ї бригади знищили САУ, гармати, міномет та 15 окупантів. ВIДЕО