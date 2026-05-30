Морпехи 40-й ОБрМП атаковали позиции оккупантов морскими дронами "Баракуда" с FPV-дронами на борту. ВИДЕО

Бойцы 40-й отдельной бригады морской пехоты провели в Херсонской области спецоперацию с использованием морских дронов "Баракуда", оснащенных FPV-беспилотниками.

Как сообщает Цензор.НЕТ, недавно российская пропаганда заявляла о якобы уничтожении одного из таких беспилотных катеров.

Однако обнародованные кадры свидетельствуют об обратном — морские дроны продолжают успешно выполнять боевые задачи и наносить потери противнику.

Во время операции несколько "Барракуд" незаметно приблизились к вражеским позициям.

После выхода в район выполнения задания беспилотные катера развернули мачты-ретрансляторы, а с их бортов были запущены FPV-дроны для доразведки и поиска скрытых целей.

В прибрежной зоне и среди камыша операторы обнаружили замаскированные наблюдательные пункты, укрытия и позиции оккупантов. После подтверждения координат по противнику была нанесена серия точных ударов.

Также на кадрах видно, как вражеские укрытия и позиции охватывает пламя после попаданий украинских FPV-дронов.

Несмотря на попытки противника противодействовать операции, большинство морских дронов успешно достигли района выполнения задачи и выполнили поставленные цели.

В бригаде отмечают, что в операции участвовали несколько морских дронов с различными боевыми модулями и задачами, что позволило комплексно поразить вражеские позиции на прибрежном участке фронта.

