Морпехи 40-й ОБрМП атаковали позиции оккупантов морскими дронами "Баракуда" с FPV-дронами на борту. ВИДЕО
Бойцы 40-й отдельной бригады морской пехоты провели в Херсонской области спецоперацию с использованием морских дронов "Баракуда", оснащенных FPV-беспилотниками.
Как сообщает Цензор.НЕТ, недавно российская пропаганда заявляла о якобы уничтожении одного из таких беспилотных катеров.
Однако обнародованные кадры свидетельствуют об обратном — морские дроны продолжают успешно выполнять боевые задачи и наносить потери противнику.
Во время операции несколько "Барракуд" незаметно приблизились к вражеским позициям.
После выхода в район выполнения задания беспилотные катера развернули мачты-ретрансляторы, а с их бортов были запущены FPV-дроны для доразведки и поиска скрытых целей.
В прибрежной зоне и среди камыша операторы обнаружили замаскированные наблюдательные пункты, укрытия и позиции оккупантов. После подтверждения координат по противнику была нанесена серия точных ударов.
Также на кадрах видно, как вражеские укрытия и позиции охватывает пламя после попаданий украинских FPV-дронов.
Несмотря на попытки противника противодействовать операции, большинство морских дронов успешно достигли района выполнения задачи и выполнили поставленные цели.
В бригаде отмечают, что в операции участвовали несколько морских дронов с различными боевыми модулями и задачами, что позволило комплексно поразить вражеские позиции на прибрежном участке фронта.
Плюс. Громадянам показувати треба, щоб раділи. Позитив.