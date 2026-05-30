Зрелищный взрыв российского "Шахеда" после попадания дрона-перехватчика STING бойцами 38-го ЗРП. ВИДЕО
Пилоты 38-го зенитно-ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника перехватили и уничтожили российский ударный беспилотник "Шахед" во время одной из воздушных атак противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения цели украинские военные использовали дрон-перехватчик STING, разработанный командой "Дикие шершни".
Перехват произошел непосредственно в воздухе во время полета вражеского БПЛА.
На обнародованных кадрах видно, как один дрон STING атакует российский беспилотник, тогда как другой фиксирует момент поражения.
После попадания в корпус "Шахед" взорвался в воздухе и был уничтожен.
Также отмечается, что оба задействованных дрона STING оснащены цифровой системой защищенной связи Hornet Vision, которая обеспечивает стабильное управление во время выполнения боевых задач.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль