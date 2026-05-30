Зрелищный взрыв российского "Шахеда" после попадания дрона-перехватчика STING бойцами 38-го ЗРП. ВИДЕО

Пилоты 38-го зенитно-ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника перехватили и уничтожили российский ударный беспилотник "Шахед" во время одной из воздушных атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения цели украинские военные использовали дрон-перехватчик STING, разработанный командой "Дикие шершни".

Перехват произошел непосредственно в воздухе во время полета вражеского БПЛА.

На обнародованных кадрах видно, как один дрон STING атакует российский беспилотник, тогда как другой фиксирует момент поражения.

После попадания в корпус "Шахед" взорвался в воздухе и был уничтожен.

Также отмечается, что оба задействованных дрона STING оснащены цифровой системой защищенной связи Hornet Vision, которая обеспечивает стабильное управление во время выполнения боевых задач.

Гарно... Мабуть, попав прямо по паливному баку...
30.05.2026 14:43 Ответить
30.05.2026 14:43 Ответить
Паливні баки -майже весь ішакед...експьорд..
30.05.2026 18:02 Ответить
30.05.2026 18:02 Ответить
Хорошо! Так бы с каждым орковским дроном поступать..
30.05.2026 16:11 Ответить
30.05.2026 16:11 Ответить
Так це наші бойові комари почали працювати. Мабуть недарма рашисти так верещали. Ось і наслідки
30.05.2026 20:21 Ответить
30.05.2026 20:21 Ответить
 
 