Зрелищный взрыв российского "Шахеда" после попадания дрона-перехватчика STING бойцами 38-го ЗРП. ВИДЕО

Пилоты 38-го зенитно-ракетного полка имени генерал-хорунжего Юрия Тютюнника перехватили и уничтожили российский ударный беспилотник "Шахед" во время одной из воздушных атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, для поражения цели украинские военные использовали дрон-перехватчик STING, разработанный командой "Дикие шершни".

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Перехват произошел непосредственно в воздухе во время полета вражеского БПЛА.

На обнародованных кадрах видно, как один дрон STING атакует российский беспилотник, тогда как другой фиксирует момент поражения.

После попадания в корпус "Шахед" взорвался в воздухе и был уничтожен.

Также отмечается, что оба задействованных дрона STING оснащены цифровой системой защищенной связи Hornet Vision, которая обеспечивает стабильное управление во время выполнения боевых задач.

Смотрите также: Артиллеристы совместно с разведкой 40-й бригады уничтожили САУ, пушки, миномет и 15 оккупантов. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пилоты бригады "Стальная граница" перехватили и уничтожили 15 вражеских БПЛА над Сумщиной. ВИДЕО