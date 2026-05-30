Видовищний вибух російського "Шахеда" після влучання дрона-перехоплювача STING бійцями 38-го ЗРП. ВIДЕО

Пілоти 38-го зенітно-ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника перехопили та знищили російський ударний безпілотник "Шахед" під час однієї з повітряних атак ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі українські воїни використали дрон-перехоплювач STING, розроблений командою "Дикі шершні".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Перехоплення відбулося безпосередньо в повітрі під час польоту ворожого БпЛА.

На оприлюднених кадрах видно, як один дрон STING атакує російський безпілотник, тоді як інший фіксує момент ураження.

Після влучання у корпус "Шахед" вибухнув у повітрі та був знищений.

Також зазначається, що обидва задіяні дрони STING оснащені цифровою системою захищеного зв’язку Hornet Vision, яка забезпечує стійке керування під час виконання бойових завдань.

Дивіться також: Артилеристи спільно з розвідкою 40-ї бригади знищили САУ, гармати, міномет та 15 окупантів. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пілоти бригади "Сталевий кордон" перехопили та знищили 15 ворожих БпЛА над Сумщиною. ВIДЕО