Видовищний вибух російського "Шахеда" після влучання дрона-перехоплювача STING бійцями 38-го ЗРП. ВIДЕО

Пілоти 38-го зенітно-ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника перехопили та знищили російський ударний безпілотник "Шахед" під час однієї з повітряних атак ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі українські воїни використали дрон-перехоплювач STING, розроблений командою "Дикі шершні".

Перехоплення відбулося безпосередньо в повітрі під час польоту ворожого БпЛА.

На оприлюднених кадрах видно, як один дрон STING атакує російський безпілотник, тоді як інший фіксує момент ураження.

Після влучання у корпус "Шахед" вибухнув у повітрі та був знищений.

Також зазначається, що обидва задіяні дрони STING оснащені цифровою системою захищеного зв’язку Hornet Vision, яка забезпечує стійке керування під час виконання бойових завдань.

армія рф (21161) знищення (10252) атака (1579) ЗСУ (8755) Шахед (2234) перехоплювач (111)
Гарно... Мабуть, попав прямо по паливному баку...
30.05.2026 14:43 Відповісти
Паливні баки -майже весь ішакед...експьорд..
30.05.2026 18:02 Відповісти
Хорошо! Так бы с каждым орковским дроном поступать..
30.05.2026 16:11 Відповісти
Так це наші бойові комари почали працювати. Мабуть недарма рашисти так верещали. Ось і наслідки
30.05.2026 20:21 Відповісти
 
 