Видовищний вибух російського "Шахеда" після влучання дрона-перехоплювача STING бійцями 38-го ЗРП. ВIДЕО
Пілоти 38-го зенітно-ракетного полку імені генерал-хорунжого Юрія Тютюнника перехопили та знищили російський ударний безпілотник "Шахед" під час однієї з повітряних атак ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для ураження цілі українські воїни використали дрон-перехоплювач STING, розроблений командою "Дикі шершні".
Перехоплення відбулося безпосередньо в повітрі під час польоту ворожого БпЛА.
На оприлюднених кадрах видно, як один дрон STING атакує російський безпілотник, тоді як інший фіксує момент ураження.
Після влучання у корпус "Шахед" вибухнув у повітрі та був знищений.
Також зазначається, що обидва задіяні дрони STING оснащені цифровою системою захищеного зв’язку Hornet Vision, яка забезпечує стійке керування під час виконання бойових завдань.
