Рашист, убегая в лесополосу, снял на видео как минимум 25 уничтоженных оккупантов: "#бануться, вот это жмуров, бл#дь". ВИДЕО 18+

В сети появилась видеозапись, на которой российский военный снимает последствия удара Сил обороны по штурмовым группам оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, после атаки украинских военных захватчик пытался спрятаться в лесополосе и во время бегства снимал обстановку вокруг себя.

На видео видны значительные потери российских подразделений.

Также на кадрах насчитывается не менее 25 уничтоженных оккупантов, тела которых разбросаны по местности после удара.

"#бануться, вот это жмуров, бл#дь", — эмоционально комментирует оккупант, проходя мимо тел своих соратников.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Внимание! Ненормативная лексика!

