Россиянин преодолевает инженерные заграждения, бежит по заросшему полю и получает дрон в зад вблизи перелеска
В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена ловкая охота операторов БПЛА на вражеского солдата.
Как сообщает Цензор.НЕТ,наобнародованных кадрах запечатлен российский оккупант, который преодолевает инженерные заграждения, а затем изо всех сил начинает бежать через заросшее сорняками поле, надеясь найти укрытие в ближайшей лесополосе. Однако все это время за каждым шагом беглеца следил украинский дрон-камикадзе.
Оператор FPV-дрона проявил максимальную выдержку и догнал цель. Почти достигнув своей цели - буквально в шаге от спасительных деревьев лесополосы - оккупант получает точный и мощный удар беспилотником сзади. В результате детонации боеприпаса вражеский штурмовик был ликвидирован.
