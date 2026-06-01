Россиянин преодолевает инженерные заграждения, бежит по заросшему полю и получает дрон в зад вблизи перелеска

В сети появилась видеозапись, на которой запечатлена ловкая охота операторов БПЛА на вражеского солдата.

Как сообщает Цензор.НЕТ,наобнародованных кадрах запечатлен российский оккупант, который преодолевает инженерные заграждения, а затем изо всех сил начинает бежать через заросшее сорняками поле, надеясь найти укрытие в ближайшей лесополосе. Однако все это время за каждым шагом беглеца следил украинский дрон-камикадзе.

Оператор FPV-дрона проявил максимальную выдержку и догнал цель. Почти достигнув своей цели - буквально в шаге от спасительных деревьев лесополосы - оккупант получает точный и мощный удар беспилотником сзади. В результате детонации боеприпаса вражеский штурмовик был ликвидирован.

армия РФ уничтожение дроны
не росіянин а московит заичайний, росіянами вони себе назаали бо у них історії не було у 18 ст.
01.06.2026 15:07 Ответить
Нізачьот! Отставіть! На ісходную!
01.06.2026 15:14 Ответить
 
 