Во время попытки штурма 11 оккупантов подорвались на дистанционно установленных минах бойцов 141-й ОМБр. ВИДЕО

На одном из направлений фронта российские штурмовые группы попали под серию взрывов мин, которые были заранее и дистанционно установлены военнослужащими 141-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 11 оккупантов пытались продвинуться в сторону украинских позиций, однако их планы были сорваны благодаря своевременному минированию маршрутов выдвижения.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

На обнародованных кадрах зафиксирован ряд подрывов российских военных.

В некоторых случаях датчики цели срабатывали на определенном расстоянии от захватчиков, однако радиус поражения и разлет осколков были достаточными для нанесения тяжелых ранений личному составу противника.

В бригаде отмечают, что дистанционное минирование остается одним из самых эффективных способов срыва вражеских штурмов и нанесения потерь российской пехоте еще до ее приближения к позициям Сил обороны.

Смотрите также: Операторы 413-го полка «Рейд» поразили военную инфраструктуру оккупантов в тылу в Донецкой области. ВИДЕО

Смотрите также: Россиянин преодолевает инженерные заграждения, бежит по заросшему полю и получает дроном в зад вблизи перелеска. ВИДЕО