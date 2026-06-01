Во время попытки штурма 11 оккупантов подорвались на дистанционно установленных минах бойцов 141-й ОМБр. ВИДЕО
На одном из направлений фронта российские штурмовые группы попали под серию взрывов мин, которые были заранее и дистанционно установлены военнослужащими 141-й отдельной механизированной бригады.
Как сообщает Цензор.НЕТ, 11 оккупантов пытались продвинуться в сторону украинских позиций, однако их планы были сорваны благодаря своевременному минированию маршрутов выдвижения.
На обнародованных кадрах зафиксирован ряд подрывов российских военных.
В некоторых случаях датчики цели срабатывали на определенном расстоянии от захватчиков, однако радиус поражения и разлет осколков были достаточными для нанесения тяжелых ранений личному составу противника.
В бригаде отмечают, что дистанционное минирование остается одним из самых эффективных способов срыва вражеских штурмов и нанесения потерь российской пехоте еще до ее приближения к позициям Сил обороны.
