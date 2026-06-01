Во время попытки штурма 11 оккупантов подорвались на дистанционно установленных минах бойцов 141-й ОМБр. ВИДЕО

На одном из направлений фронта российские штурмовые группы попали под серию взрывов мин, которые были заранее и дистанционно установлены военнослужащими 141-й отдельной механизированной бригады.

Как сообщает Цензор.НЕТ, 11 оккупантов пытались продвинуться в сторону украинских позиций, однако их планы были сорваны благодаря своевременному минированию маршрутов выдвижения.

На обнародованных кадрах зафиксирован ряд подрывов российских военных.

В некоторых случаях датчики цели срабатывали на определенном расстоянии от захватчиков, однако радиус поражения и разлет осколков были достаточными для нанесения тяжелых ранений личному составу противника.

В бригаде отмечают, что дистанционное минирование остается одним из самых эффективных способов срыва вражеских штурмов и нанесения потерь российской пехоте еще до ее приближения к позициям Сил обороны.

армия РФ (22950) взрывчатка (867) уничтожение (9941) ВСУ (7756) мина (405)
Подяка захисникам багато друзів з цієї бригади Дай Бог здоров'я всім і перемоги
01.06.2026 18:17 Ответить
01.06.2026 18:37 Ответить
смерть свинособакам..*****.
01.06.2026 19:19 Ответить
смерть свинособакам..епта.
01.06.2026 19:20 Ответить
Ну є ж правила - тримай дістанцію - наглядне порушення правил.
01.06.2026 19:21 Ответить
смерть собакосвиням..епта..
01.06.2026 19:23 Ответить
Відео не відтворюється! Як ви йго включаєте?
01.06.2026 19:46 Ответить
https://t.me/c/1213857563/68936
01.06.2026 20:00 Ответить
01.06.2026 20:01 Ответить
 
 