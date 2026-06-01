Оператори 413-го полку "Рейд" уразили військову інфраструктуру окупантів у тилу на Донеччині. ВIДЕО
Оператори 413-го полку Сил безпілотних систем "Рейд" провели серію ударів по важливих логістичних об'єктах російських окупаційних військ в оперативному тилу на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під прицілом українських дронарів опинилися склади матеріально-технічного забезпечення та місця розташування підрозділів противника, які використовувалися для накопичення особового складу, боєприпасів і ресурсів для подальших штурмових дій.
Серед уражених об'єктів:
- склад матеріально-технічного забезпечення 36-ї мотострілецької бригади та інших підрозділів 29-ї армії РФ у районі Бугаса та Новоселівки;
- склад МТЗ 51-ї армії РФ у районі тимчасово окупованого Докучаєвська;
- склади МТЗ та пункт тимчасової дислокації 2-го батальйону 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ у районі Сигнального.
Зазначається, що всі уражені об'єкти розташовувалися поблизу важливих автомобільних та залізничних шляхів, які противник активно використовував для забезпечення своїх угруповань на фронті.
Кадри бойової роботи оприлюднили військовослужбовці 413-го полку СБС "Рейд" у своєму телеграм-каналі.
