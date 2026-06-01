Операторы 413-го полка "Рейд" нанесли удар по военной инфраструктуре оккупантов в тылу на Донетчине. ВИДЕО

Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" нанесли серию ударов по важным логистическим объектам российских оккупационных войск в оперативном тылу в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, под прицелом украинских операторов дронов оказались склады материально-технического обеспечения и места расположения подразделений противника, которые использовались для накопления личного состава, боеприпасов и ресурсов для дальнейших штурмовых действий.

Среди пораженных объектов:

склад материально-технического обеспечения 36-й мотострелковой бригады и других подразделений 29-й армии РФ в районе Бугаса и Новоселовки;

склад МТЗ 51-й армии РФ в районе временно оккупированного Докучаевска;

склады МТЗ и пункт временной дислокации 2-го батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ в районе Сигнального.

Отмечается, что все пораженные объекты располагались вблизи важных автомобильных и железнодорожных путей, которые противник активно использовал для обеспечения своих группировок на фронте.

Кадры боевой работы обнародовали военнослужащие 413-го полка СБС "Рейд" в своем Telegram-канале.

