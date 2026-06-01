Операторы 413-го полка "Рейд" нанесли удар по военной инфраструктуре оккупантов в тылу на Донетчине. ВИДЕО
Операторы 413-го полка Сил беспилотных систем "Рейд" нанесли серию ударов по важным логистическим объектам российских оккупационных войск в оперативном тылу в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, под прицелом украинских операторов дронов оказались склады материально-технического обеспечения и места расположения подразделений противника, которые использовались для накопления личного состава, боеприпасов и ресурсов для дальнейших штурмовых действий.
Среди пораженных объектов:
- склад материально-технического обеспечения 36-й мотострелковой бригады и других подразделений 29-й армии РФ в районе Бугаса и Новоселовки;
- склад МТЗ 51-й армии РФ в районе временно оккупированного Докучаевска;
- склады МТЗ и пункт временной дислокации 2-го батальона 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ в районе Сигнального.
Отмечается, что все пораженные объекты располагались вблизи важных автомобильных и железнодорожных путей, которые противник активно использовал для обеспечения своих группировок на фронте.
Кадры боевой работы обнародовали военнослужащие 413-го полка СБС "Рейд" в своем Telegram-канале.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль