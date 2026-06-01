Обнародованы новые кадры уничтожения вертолетов Ми-28 и Ми-17 в тылу врага. ВИДЕО

В сети появились дополнительные кадры операции по уничтожению двух российских вертолетов в тылу оккупационных войск, проведенной 29 апреля 2026 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, вследствие совместной операции Сил беспилотных систем, экипажей 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", 43-й отдельной артиллерийской бригады и ЦСО "А" СБУ были уничтожены ударный вертолет Ми-28 и многоцелевой Ми-17.

По словам командира роты глубинного поражения 429-й ОБР "Ахиллес" Артема "Бардо", подготовка миссии длилась около трех недель.

Украинские военные обнаружили сеть полевых авиационных площадок противника и организовали тщательное наблюдение за их деятельностью.

"Мы знали, что там развернуто несколько полевых авиационных площадок. Зафиксировали вертолет в полете, увидели, где он приземлился, и там же обнаружили еще два — именно по ним и отработали. Связь позволила нам подлететь двумя средствами и почти одновременно атаковать цели", — рассказал "Бардо".

На видео запечатлена реакция украинских пилотов БПЛА и момент поражения российских вертолетов, которые находились на полевой площадке в оперативном тылу противника.

Вертольоти в трусиках знищені безжалісними нацистами. Слава ЗСУ!
01.06.2026 20:35 Ответить
Пам'ятаю знищення цих гімнольотів але з іншого ракурсу. Мі-28 досить рідкісна херня. Чогось кацапи зробили ставку на Ка-52. Але то гарно, бо гірше Ка-52 ще не придумали.
01.06.2026 20:53 Ответить
01.06.2026 21:04 Ответить
 
 