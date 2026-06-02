Операторы дронов 23-й бригады НГУ "Хортиця" за ночь уничтожили 20 вражеских беспилотников, атаковавших Запорожье. ВИДЕО
Во время очередной массированной атаки на Запорожье в ночь с 1 на 2 июня пилоты-перехватчики 23-й бригады "Хортиця" Национальной гвардии Украины продемонстрировали исключительную эффективность. Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря профессионализму и слаженным действиям гвардейцев удалось успешно ликвидировать сразу 20 воздушных угроз, которые оккупанты направили на жилые кварталы и объекты инфраструктуры областного центра.
Противовоздушный бой длился всю ночь, в течение которой украинские защитники сбили различные типы вражеских беспилотных летательных аппаратов. В частности, обнадеживающий счет уничтоженных целей нацгвардейцев выглядит так:
-
10 ударных БПЛА типа Shahed;
-
9 дронов-приманок типа "Гербера";
-
1 разведывательно-ударный БПЛА "Ланцет".
