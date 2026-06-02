РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15023 посетителя онлайн
Новости Видео ПВО Украины
575 1

Операторы дронов 23-й бригады НГУ "Хортиця" за ночь уничтожили 20 вражеских беспилотников, атаковавших Запорожье. ВИДЕО

Во время очередной массированной атаки на Запорожье в ночь с 1 на 2 июня пилоты-перехватчики 23-й бригады "Хортиця" Национальной гвардии Украины продемонстрировали исключительную эффективность. Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря профессионализму и слаженным действиям гвардейцев удалось успешно ликвидировать сразу 20 воздушных угроз, которые оккупанты направили на жилые кварталы и объекты инфраструктуры областного центра.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Противовоздушный бой длился всю ночь, в течение которой украинские защитники сбили различные типы вражеских беспилотных летательных аппаратов. В частности, обнадеживающий счет уничтоженных целей нацгвардейцев выглядит так:

  • 10 ударных БПЛА типа Shahed;

  • 9 дронов-приманок типа "Гербера";

  • 1 разведывательно-ударный БПЛА "Ланцет".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроноры 412-й бригады Nemesis поразили крупнейший нефтяной терминал Крыма в Феодосии. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент перехвата российской крылатой ракеты Х-101 во время массированного обстрела Киева. ВИДЕО

Автор: 

уничтожение (9950) Запорожская область (4407) Национальная гвардия (2355) дроны (7260)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
В ЗСУ один розрахунок може збити 50 і більше дронів на добу.
показать весь комментарий
02.06.2026 11:17 Ответить
 
 