Операторы дронов 23-й бригады НГУ "Хортиця" за ночь уничтожили 20 вражеских беспилотников, атаковавших Запорожье. ВИДЕО

Во время очередной массированной атаки на Запорожье в ночь с 1 на 2 июня пилоты-перехватчики 23-й бригады "Хортиця" Национальной гвардии Украины продемонстрировали исключительную эффективность. Как сообщает Цензор.НЕТ, благодаря профессионализму и слаженным действиям гвардейцев удалось успешно ликвидировать сразу 20 воздушных угроз, которые оккупанты направили на жилые кварталы и объекты инфраструктуры областного центра.

Противовоздушный бой длился всю ночь, в течение которой украинские защитники сбили различные типы вражеских беспилотных летательных аппаратов. В частности, обнадеживающий счет уничтоженных целей нацгвардейцев выглядит так:

10 ударных БПЛА типа Shahed;

9 дронов-приманок типа "Гербера";

1 разведывательно-ударный БПЛА "Ланцет".

